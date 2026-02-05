El Municipio acompañó la inauguración oficial del nuevo local de Mostaza, la cadena de comidas rápidas.

De la actividad participaron el intendente Mauricio Davico; la viceintendente Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; la directora de Habilitaciones, Diana Visconti; y el director de Turismo, Adrián Romero.A las 18.30 horas se realizó el corte de cinta, acompañado por un show con batucada y pasistas.



Luego del acto protocolar, las autoridades recorrieron las instalaciones del nuevo local y subieron al piso superior, donde compartieron un brindis junto al gerente de Operaciones para franquicias de Argentina de la empresa, Gonzálo Sánchez, y la directora de Recursos Humanos, Alejandra Di Lorio. En ese espacio, también pudieron conocer en detalle el funcionamiento del establecimiento y probar los productos ofrecidos.



En el marco de la inauguración, desde la empresa destacaron la llegada de Mostaza a Gualeguaychú como un objetivo largamente esperado, valorando la recepción por parte de la comunidad y el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú. Remarcaron que la ciudad fue elegida por su perfil pujante, su movimiento turístico y su proyección, señalando además la importancia de formar parte de una ciudad reconocida a nivel nacional por sus carnavales y su actividad durante todo el año.



La apertura del local permitió la generación, en el inicio de la actividad comercial, de 43 nuevos puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente por jóvenes de la ciudad que transitan su primera experiencia laboral. Desde la firma señalaron que se trata de un empleo compatible con la continuidad educativa, ya que ofrece horarios flexibles que permiten combinar el trabajo con la escuela secundaria o los estudios universitarios, promoviendo la inserción laboral temprana y la adquisición de experiencia.



Asimismo, se indicó que el número de puestos de trabajo podrá incrementarse en el futuro, a medida que se sumen nuevos servicios y modalidades de venta, como el sistema de delivery, que se proyecta incorporar próximamente.



Desde Mostaza también se destacó el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú durante todo el proceso previo a la apertura, tanto en lo vinculado a la habilitación del local como en la selección y contratación del personal. En ese sentido, se valoró el trabajo articulado entre distintas áreas, que permitió facilitar los trámites y avanzar de manera coordinada para concretar la llegada de la empresa a la ciudad.