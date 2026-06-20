El Gobierno decidió demorar el envío al Congreso de los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, a pesar de que el proyecto ya está redactado y listo para ser presentado. La decisión responde al impacto político del caso Manuel Adorni y a la tensión que atraviesa la negociación con los bloques aliados, en un contexto en el que el oficialismo busca evitar la apertura de nuevos frentes legislativos.

En la Casa Rosada explican que la reforma fue analizada por la mesa política de Nación, el ámbito interno donde se ordenan prioridades, se evalúan costos políticos y se definen los proyectos que avanzan hacia el Congreso. Allí se resolvió concentrar los esfuerzos en las iniciativas ya enviadas, antes que sumar nuevas discusiones.

Los cambios a Inocencia Fiscal surgieron de reuniones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y tributaristas, con el objetivo de ampliar el régimen simplificado de Ganancias, dar mayor seguridad jurídica y facilitar la incorporación de fondos al sistema formal. Sin embargo, ese cronograma quedó en suspenso.

El freno se explica por el contexto político. El caso Adorni, que incluye la adhesión del jefe de Gabinete y su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de una investigación patrimonial, tensionó la agenda parlamentaria y aumentó la sensibilidad sobre cualquier reforma tributaria. Aunque en el Gobierno aclaran que no se trató de un blanqueo, admiten que el momento complica su tratamiento.

A esto se suma la estrategia general del oficialismo de evitar nuevas negociaciones mientras intenta sostener acuerdos con PRO, UCR y bloques provinciales. La prioridad es evitar que cada sesión legislativa se convierta en una oportunidad de presión política sobre el jefe de Gabinete.

En ese marco, la Casa Rosada decidió enfocarse en los proyectos ya ingresados, como el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca, Zonas Frías y el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, mientras deja en espera otras iniciativas como juicio por jurados y nuevas desregulaciones.

En el plano técnico, la reforma a Inocencia Fiscal busca modificar el régimen simplificado de Ganancias, ampliar el universo de contribuyentes, ajustar criterios de fiscalización y establecer mayores garantías frente a inspecciones o presunciones de ARCA. También incluye posibles beneficios de regularización y condonación de sanciones bajo ciertas condiciones.

El objetivo de Economía es reducir la incertidumbre fiscal y fomentar la formalización de fondos hoy fuera del sistema. Sin embargo, en la mesa política consideran que el debate puede quedar opacado por la coyuntura.

Por eso, el Gobierno resolvió postergar su envío y esperar un escenario legislativo más ordenado. Mientras tanto, mantiene la reforma lista, pero prioriza contener el frente político abierto por el caso Adorni y avanzar con los proyectos ya en trámite en el Congreso.