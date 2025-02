El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó esta mañana una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.

Según el documento, el cuestionamiento se centra en la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales, a pesar de que la residencia de Fernández de Kirchner no se encontró en las áreas geográficas que justifican dicho adicional.

Según el texto -que será sorteado en las próximas horas para determinar el juzgado actuante- la también ex vicepresidenta “insertó o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023), todo ello cometido en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.

El “perjuicio patrimonial a la ANSES”, aclara el texto, “quedará determinado con exactitud a partir de las tareas investigativas que llevará adelante su señoría y que, finalmente, surjan de las pericias a realizarse en la etapa procesal oportuna”.

El 17 de noviembre de 2024, después del anuncio del Gobierno de que revocaría la asignación mensual vitalicia, así como la pensión que cobra la ex presidenta, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión, pero también el beneficio, denunciado como irregular, que cobraba la ex mandataria por residir en zona austral.

“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, indicó el funcionario y agregó: “Las condiciones que dieron origen a ese derecho son la honestidad y la credibilidad, que perdieron cuando fueron condenados”.

En ese momento De los Heros, habló sobre la “indignidad” de Cristina Fernández al ser encontrada culpable e informó: “Cristina cobró $35.255.297 en noviembre (de 2024). Es más, presentó un certificado de domicilio y por vivir en Río Gallegos se le paga un suplemento de zona austral que, entre ambas percepciones, es de $6.354.523. Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 AUH y a 21 jubilaciones máximas”, dijo y agregó: “La responsabilidad del Presidente, de la ministra Sandra Pettovello y mía fue no solamente política y de justicia, sino de equidad, porque permitir que esto siguiera sucediendo era de una inequidad absoluta”, dijo en declaraciones a La Mañana del Observador. “El presidente Milei y la ministra, Sandra Pettovello destacaron desde el principio que los valores que deben regir en la gestión del gobierno y, en mi caso, en la gestión de ANSES es el tema de transparencia, el tema de una administración austera, una administración que lo que busca es brindar servicios a los ciudadanos. La corrupción es algo inaceptable’”, finalizó De los Heros.

Los beneficios cuestionados y el adicional por zona austral



Los denunciantes por parte del Estado, el director de la Oficina de Integridad de la ANSES, Ignacio Javier Uresandi , y el coordinador de Asuntos Penales, Maximiliano Raúl Rima, solicitaron que la ANSES sea “reconocida como parte querellante en el caso y ha acompañado pruebas documentales, además de requerir la producción de medidas probatorias para avanzar en la investigación”.

La denuncia detalla que los beneficios previsionales en cuestión son el derivado de la asignación mensual vitalicia por viudez del ex presidente Néstor Kirchner y la asignación mensual vitalicia correspondiente a su carácter de ex presidenta. Ambos beneficios, incluyeron el adicional por zona austral”.

Este adicional, según lo estipulado en la Ley N° 19.485 y sus modificatorias, está destinado exclusivamente a quienes residen en provincias del sur del país, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es fomentar el desarrollo regional y compensar el mayor costo de vida en esas áreas.

Sin embargo, la ANSES argumentó que durante el período en que Fernández de Kirchner percibió estas bonificaciones, su residencia efectiva se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que contravendría los requisitos legales para acceder al beneficio. Además, se señala que durante ese tiempo se “desempeñaron funciones como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y como vicepresidenta de la Nación (2019-2023).