El Gobierno designó al ex secretario de Prensa, Javier Lanari, en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina y reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

Así se informó en el Decreto 618/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial y que indicó: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

En el citado escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó luego: “Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Posteriormente, el Decreto señaló: “Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”.

El nuevo integrante del directorio del Banco Nación es licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador y desarrolló previamente una carrera como periodista. De perfil bajo, mantiene una amistad personal con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien conoce hace cerca de una década.

La incorporación de Lanari al BNA se formalizó menos de un mes después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. El 22 de junio, Adorni había agradecido al funcionario y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.

La salida de Lanari se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier. Esa decisión se dio, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Manuel Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.