El gobierno dice que "no es momento" de flexibilizar el cepo cambiario

"Hubo mucha gente que fue al dólar con pequeñas compras", admitió el jefe de Estado en una entrevista brindada a C5N.

Sostuvo que la incertidumbre en medio de la crisis y la negociación de la deuda "a mucha gente la hace recostarse en el dólar".

En ese escenario, evaluó que "no es el momento" de aplicar una flexibilización y a pesar del acuerdo con bonistas, analizó: "La economía sigue con los problemas que teníamos, no es que hemos resuelto todo".

Días atrás, el Banco Central dio a conocer que alrededor de 3.300.000 personas compraron dólares en junio para ahorro, lo cual representó un incremento de 37% con respecto a mayo.

Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" de la autoridad monetaria, la compra promedio per cápita se ubicó por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200, al llegar a u$s 193.

Este martes, el dólar "turista" continuó con ritmo ascendente y cerró a un promedio de $99,70, por lo que escaló siete centavos respecto del inicio de semana.

A su vez, en algunos bancos privados la divisa se consolidó por encima de los $100.

Las cotizaciones más elevadas se dieron en Banco Piano, a $101,1; Banco Macro, a $100,7; seguido por Galicia, Patagonia y Supervielle, a $100,1.

Tras subir $10 durante julio, el dólar blue se desplomó $8, hasta los $128, al conocerse el acuerdo por la deuda.