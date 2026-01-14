El Gobierno aplicará a partir de este jueves la segunda rebaja de aranceles a los celulares importados prevista en el Decreto 333/2025. En mayo pasado, esos derechos cayeron del 16% al 8% y, a partir de esta semana, se eliminarán por completo. De esta forma, los equipos dejarán de pagar ese impuesto y se abaratarían.

“La baja será de aproximadamente un 10% respecto de lo actual”, dijo Sergio Airoldi, vicepresidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya). Según explicó, el impacto en los precios podría comenzar a verse en febrero, dado que los celulares llegan al país por vía aérea.

Más allá de esta reducción, Airoldi advirtió que la Argentina seguirá siendo al menos un 40% más cara que Chile, Paraguay o Estados Unidos. “Toda baja de impuestos ayuda, pero con un 9,5% de impuestos internos y un 21% de IVA todavía se deja lugar a que entre el contrabando”, alertó.

De acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres teléfonos celulares que se vende en el país ingresó de manera ilegal.

En tanto, desde MacStation, distribuidor oficial de Apple en el país, señalaron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y a toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

Por su parte, Gabriel Salomon, director de la empresa de logística y comercio exterior Jidoka, estimó que, con la nueva rebaja de ocho puntos, la reducción de precios en los equipos importados podría ubicarse entre un 20% y un 25%. En el caso de los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que rigen desde mediados del año pasado.