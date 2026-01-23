El Gobierno nacional avanza en la reforma del Código Penal y prevé un endurecimiento de las penas para los delitos vinculados a incendios intencionales, en especial aquellos que afecten a bosques. En ese marco, la mesa que redacta el proyecto debate internamente la posible incorporación de la figura de “ecocidio”, aunque por el momento existe resistencia a su inclusión formal.

La iniciativa es impulsada por la administración de Javier Milei, que decidió postergar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias para profundizar la redacción y el debate del texto, con la intención de que sea abordado durante el período legislativo ordinario. El proyecto se encuentra en una etapa avanzada y podría estar finalizado durante la primera quincena de febrero.

El impulso para agravar las sanciones se da en un contexto marcado por incendios forestales, particularmente en la Patagonia, y tras reclamos de sectores políticos, entre ellos dirigentes de la Unión Cívica Radical y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de la quema de unas 30.000 hectáreas en esa provincia.

Según fuentes involucradas en la elaboración del texto, el proyecto contempla la creación de nuevos delitos para quienes provoquen incendios de manera intencional, además de sanciones para otras conductas como el tráfico de bienes culturales y la explotación minera ilegal. En cuanto a las penas, se analiza que superen los tres años de prisión, con el objetivo de evitar la excarcelación automática.

Desde el Ejecutivo aclaran que el enfoque no está centrado exclusivamente en delitos ambientales, sino en el agravamiento general de conductas que generan daños de gran magnitud. En ese sentido, remarcan que las sanciones alcanzarán a cualquier incendio provocado, sin limitarse únicamente a zonas forestales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió públicamente al tema a través de sus redes sociales y sostuvo que provocar incendios constituye un delito que debe ser castigado con severidad. No obstante, dentro del oficialismo persisten reparos respecto del término “ecocidio”, al considerar que su formulación podría abrir debates conceptuales ajenos al enfoque penal que busca la reforma.

Actualmente, el Código Penal contempla sanciones vinculadas a daños ambientales en normativas específicas, pero la figura del ecocidio no se encuentra tipificada. Por ese motivo, la mesa técnica evalúa si mantener el debate abierto para su eventual incorporación o avanzar directamente con un agravamiento de las penas existentes.

El nuevo Código Penal contará con más de 900 artículos y apunta a intensificar la política criminal, reducir márgenes de discrecionalidad judicial y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas. En su elaboración participan funcionarios del área de Justicia, asesores presidenciales y referentes legislativos del oficialismo, mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, permanece al margen por encontrarse de licencia.

