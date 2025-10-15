PARITARIAS
El gobierno entrerriano anunció que pagará un bono de $50.000 a los empleados estatales
Ante la negativa de ATE y UPCN a lo ofrecido por el ejecutivo, el Gobierno pagará las sumas no remunerativas en octubre mientras avanzan las discusiones.
El Gobierno de Entre Ríos propuso extender el pago de una suma fija, no remunerativa, no bonificable de 50.000 pesos para activos y de 25.000 pesos para pasivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Dicha propuesta no fue aceptada por los gremios, pero se acordó pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre, mantener la paritaria abierta y seguir dialogando.
En este sentido, el miembro paritario Luciano Rotman indicó: “El Gobierno propone una medida realista y sostenible, que busca mantener el equilibrio entre el esfuerzo fiscal y el acompañamiento a las y los trabajadores públicos. La propuesta no fue acompañada en esta instancia, por eso planteamos pasar a un cuarto intermedio, mantener abierta la paritaria y seguir dialogando, con el compromiso de hacer efectivo igualmente el pago de la suma fija correspondiente a octubre, para que ningún trabajador cobre menos que el mes pasado”, agregó.
Rotman, además remarcó que la propuesta presentada “busca cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores” y resaltó que “el pago del aguinaldo y el cierre de año se abonarán sin complicaciones, honrando todos los compromisos salariales con responsabilidad y sin comprometer el equilibrio fiscal de la provincia”.