El gobierno de Entre Ríos repasó, a través de un comunicado institucional, una batería de medidas de alivio fiscal al sector productivo e industrial que calificó como “sin precedentes”.

“El compromiso del gobernador Rogelio Frigerio en tal sentido se expresa en políticas públicas concretas destinadas a que los privados desarrollen su potencial, con inversiones que generan riqueza y empleo”, indicaron desde Casa Gris.

En ese sentido, detallaron algunas medidas aplicadas durante este año, como la reducción de un 20% del Inmobiliario Rural en moneda constante y el 100% del mismo se destina a mejoras de caminos rurales. También se redujo el 60% la alícuota de sello para inscripción de vehículos 0km y maquinaria; se eliminaron más de 100 tasas, la mitad de las existentes; Se redujeron y eliminaron alícuotas de Ingresos Brutos a los polleros integrados; Se eliminó el 13% de impuesto provincial a la energía eléctrica, y se puso en marcha un convenio para que los municipios reduzcan sus tasas en la factura de luz.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el gobernador hizo hincapié en que invertir en la provincia “tiene que convenir”. “La iniciativa provincial ya muestra sus frutos, inversiones por 160 millones de dólares y 1.500 puestos de trabajo privados generados en un contexto difícil. Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades”, dijo Frigerio.

Además, el gobierno ejecuta el Documento Único de Tránsito de animales (DUT) que ya utilizaron unos 18 mil ganaderos en el traslado de ocho millones de cabezas.