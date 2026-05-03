El gobierno entrerriano retomará esta semana el diálogo con los gremios de trabajadores estatales (UPCN y ATE) y docentes (Agmer, AMET, Sadop y UDA) en la Secretaría de Trabajo, a los efectos de retomar la paritaria salarial.

El encuentro será el miércoles 6 de mayo los gremios de trabajadores del Estado y el jueves 7 con los maestros, en la sede de la cartera laboral de la provincia, ubicada en Buenos Aires 166 de Paraná.

El último incremento para los estatales consistió en una suma fija equivalente al 15,8% del sueldo de junio de 2025, además de una actualización en la ayuda escolar. Fue aprobado por mayoría, con la firma de UPCN y la disconformidad de ATE.

Tras la última reunión, desde febrero de 2026 se otorga una suma fija no remunerativa y no bonificable para todos los agentes. Se aguarda ahora conocer qué nueva propuesta tiene la Casa Gris para los agentes.

En cuanto a los docentes, se otorgó por decreto un incremento de $60 mil para activos y $30 mil para pasivos.

La palabra del ministro Boleas

El ministro de Economía Fabián Boleas destacó días atrás que la oferta será acorde a las posibilidades de las cuentas públicas. “Se ha convocado a paritarias. El Gobierno va a llevar a esa mesa paritaria la propuesta. Será compartida en paritaria“, aclaró Boleas, sin brindar detalles de la propuesta.

En esa línea, remarcó: “Vamos dando lo que podemos y lo que podemos comprometernos porque estamos convencidos de que podemos cumplir. En ese marco será la oferta que se haga dentro de la paritaria”.

Fuente: Ahora