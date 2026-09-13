La inflación del 1,7 por ciento informada por el Indec para agosto parece haber convencido a los funcionarios del equipo económico de que el fenómeno llegó para quedarse.

El presidente Javier Milei ya había celebrado que los precios mayoristas hayan caído por debajo del 1 por ciento, y se espera que haya efecto arrastre para septiembre.

Pero entre las variables que pueden empujar a la baja los precios y ayudar a reanimar la economía se encuentran los nuevos préstamos hipotecarios.

13 entidades se sumaron a esta movida para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.

El Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000.

Banco Ciudad, por su parte, sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS.

La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de USD 2.800 por metro cuadrado.

A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.

Además, con fuerte peso en el interior del país, los bancos del Grupo Petersen bajan la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrecen UVA + 7,5% para primera vivienda.



La nueva línea estará disponible desde esta semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital.

Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en los bancos del Grupo (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz).



La nueva línea contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.



Por su parte, el Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000.

Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto.

El Banco Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años, mientras que Banco Patagonia la bajó de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.

Credicoop, en tanto, ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.

Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular.

Banco Hipotecario pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que ICBC pide un ingreso de $1.000.000.

En la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido, aunque algunas entidades, como Banco Ciudad, amplían esa posibilidad al grupo familiar conviviente, y Comafi permite sumar hasta cuatro miembros de la familia.

El nuevo esquema, que tiene como eje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, licitó depósitos a plazo fijo entre los bancos con el objetivo de canalizar ese dinero hacia préstamos hipotecarios.

La primera licitación, de una serie de diez previstas, permitió asignar $200.000 millones entre 13 entidades financieras.

Fuente: Agencia NA