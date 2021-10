El Gobierno estableció un bono para las asignaciones familiares: el decreto

La medida se oficializó este miércoles, a través del Decreto 719/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En efecto, se trata de un “Complemento Mensual respecto de la Asignación por Hijo” destinado a: “Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública nacional; beneficiarios de la Prestación por Desempleo; contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que tributen en las categorías A, B, C o D, siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer o del segundo rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen”.

El bono que se pagará este mes consistirá en “una suma no remunerativa equivalente a $5.063, para las personas comprendidas dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”. Mientras que, aquellas que se encuentran dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del RS, recibirán una suma no remunerativa equivalente a $3.415.

En noviembre aquellos que se encuentren dentro del primer rango de ingresos recibirán una suma equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $10.126, “incluido el valor general de la Asignación por Hijo”. Por su parte, a las personas comprendidas dentro del segundo rango de ingresos se les abonará una suma equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $6.830, incluido el valor general de la AUH.

El Complemento Mensual se abonará siempre que sus titulares hayan generado derecho al cobro de la Asignación por Hijo y/o de la Asignación por Hijo con Discapacidad y “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, se aclaró.

El Poder Ejecutivo justificó la medida señalando que “generará la duplicación de los ingresos por la Asignación Por Hijo” durante los meses de octubre y noviembre, “significando un importante alivio para los hogares de trabajadoras registradas y trabajadores registrados o con Prestación por Desempleo con niños, niñas y adolescentes a cargo y que alcanzará al 89 % del total de las infancias cubiertas por este Régimen de Asignaciones Familiares”.

“Esta medida viene a generar un alivio a las familias en tanto perduran las consecuencias de la crítica situación socioeconómica atravesada hasta diciembre de 2019 y durante la pandemia por COVID-19 y mientras se va consolidando el ciclo de recuperación del mercado de trabajo, el que viene paulatinamente recomponiéndose tal como muestran los indicadores ya señalados previamente”, se explicó en los considerandos.

“Luego de más de 18 meses de pandemia y con salarios aún muy por debajo de aquellos exhibidos hacia fines del año 2015, se sigue requiriendo de políticas públicas proactivas que permitan mejorar de manera sustancial e inmediata los ingresos de la población más afectada por la situación socioeconómica heredada hacia fines del año 2019 y luego agravada por la pandemia”, se destacó.