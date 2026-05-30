El Gobierno nacional analiza suspender nuevamente el desfile militar del 9 de Julio debido al contexto de ajuste que atraviesa el área de Defensa. Aunque no existe una confirmación oficial, en la Casa Rosada señalan que el evento no figura en la agenda operativa y que hasta el momento no se impartieron órdenes para comenzar su organización.

Fuentes militares aseguran que tampoco están dadas las condiciones presupuestarias ni el clima interno para llevar adelante un despliegue de gran magnitud, que implica trasladar tropas, vehículos, aeronaves y personal desde distintos puntos del país, además de afrontar elevados costos de logística, combustible, alojamiento y viáticos.

El antecedente más cercano fue en 2025, cuando el Ejecutivo decidió cancelar el desfile para reducir el gasto público. La medida contrastó con lo ocurrido en 2024, cuando la gestión de Javier Milei había recuperado el tradicional acto sobre la avenida Del Libertador, con la participación de miles de efectivos y equipamiento militar. Según datos oficiales, aquel operativo demandó más de 720 millones de pesos, cifra que actualizada por inflación rondaría actualmente los 1.000 millones.

La posible suspensión se da en paralelo a un fuerte recorte presupuestario en Defensa. La Decisión Administrativa 20/2026 redujo partidas por cerca de 49.000 millones de pesos, afectando programas de logística, equipamiento, mantenimiento y modernización de las Fuerzas Armadas. A esto se suman reclamos salariales y cuestionamientos vinculados al funcionamiento de la obra social IOSFA.