El Gobierno permaneció en silencio cuando se enteró que el presidente de Paraguay Santiago Peña , uno de sus aliados en la región, renunció en medio de un escándalo bancario, al tiempo que ni siquiera hubo mención al tema por parte del mandatario Javier Milei en sus redes sociales.

La noticia que se dio a conocer pasadas las 13 el jueves no tuvo impacto en Balcarce 50. Las fuentes oficiales eligieron no hacer declaraciones acerca de la situación política de Paraguay. Ante la pregunta de Agencia Noticias Argentinas, solo expresaron que "monitorean los acontecimientos". Pero no se prevén expresiones. Sobre todo, ante el desafío que mantiene ocupadas a todas las líneas libertarias por estos días: preparar los detalles técnicos y logísticos para recibir al papa León XIV a partir de este domingo 8 de noviembre.

El economista siguió en la tónica de su administración: solo reposteó una cuenta que mencionó que su libro “El Fin de la Inflación” se editará traducido al francés. “Fenómeno barrial”, comentó. No hubo ninguna referencia a la situación que atraviesa su aliado en el país vecino.

Peña anunció su dimisión a través de su cuenta oficial de X donde escribió: "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia".

La presión sobre el mandatario creció cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones. La moción estaba en pleno desarrollo en el Congreso.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", aseveró el mandatario en redes sociales.

El mandatario renunciante agregó: "Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".

Del mismo modo, aseguró que su prioridad será "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" al sistema financiero.

Fuente: Agencia NA