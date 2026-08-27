La Secretaría de Trabajo de la Nación apunta a que exista un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos mientras se negocian los convenios colectivos de trabajo luego de la aprobación de la reforma laboral.

Desde la cartera liderada por Julio Cordero aseguraron que impulsan paritarias con un “salario mínimo garantizado”. “El monto, al menos para agosto de 2026, es de 1.070.000 pesos”, explicaron fuentes oficiales.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos. Ya se lo estamos comunicando sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso como Maestranza, Uocra, Sanidad”, agregaron.

Desde el Gobierno afirmaron que este incremento que recomendaron tanto a las cámaras como a los sindicatos al autorizarlos a negociar paritarias no tendría un impacto en la inflación.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los salarios establecidos en los principales acuerdos colectivos del sector privado tuvieron desempeños muy diferentes frente a la inflación. Así lo indica el informe “Panorama mensual del trabajo registrado” de agosto de 2026, realizado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El reporte analizó la evolución de los salarios definidos en paritarias durante los últimos doce meses y destaca brechas superiores a quince puntos porcentuales entre las actividades con mejor y peor resultado.

El relevamiento enmarca esta dispersión en un contexto de mayor deterioro del poder de compra. En junio de 2026, el salario promedio en el empleo privado registrado disminuyó 0,9% en términos reales, considerando cifras desestacionalizadas, tras una baja del 2,9% en mayo.

Así, el ingreso real de junio se ubicó, por primera vez en veinte meses, por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una diferencia de 0,6 por ciento. En ese marco, el documento precisa que los salarios acordados en convenios colectivos “tuvieron una merma más limitada”, con una caída real del 0,7% en los dos meses más recientes analizados.

El análisis anual clasifica los convenios en tres grupos según la evolución frente a la inflación: siete acuerdos lograron mejoras en el poder adquisitivo, otro conjunto mostró variaciones cercanas a cero o leves bajas y un tercer segmento registró caídas superiores al 10% interanual.

Al comparar junio de 2025 con junio de 2026, el mayor incremento real se registró en Encargados de edificio, con una suba del 5,9 por ciento. Camioneros se ubicó en segundo lugar, con 3,1% de mejora. Construcción y Farmacia compartieron el tercer puesto, con aumentos del 2,5%. También obtuvieron mejoras Entidades deportivas y civiles (1,7%), Aceiteros (1,6%) y Seguros (1,6%).

Por debajo de estos, se encuentran los convenios que conservaron prácticamente el mismo poder de compra. Bancarios no tuvo variación, mientras que los acuerdos de Industria de la carne y Químicos presentaron descensos marginales del 0,6%, indicadores que el informe asocia con un escenario de “estabilidad” en medio de la dispersión general de los salarios negociados.

A partir de ese punto, la mayoría de los convenios relevados reflejó caídas en el poder adquisitivo. Pasteleros bajó 1,3%, Transporte automotor 1,7%, Madera acumuló un descenso del 2,4% y Concesionarios de autos registró una merma del 3,2 por ciento.

En el grupo con mayores pérdidas aparecen cuatro convenios con caídas de dos dígitos: Calzado retrocedió 10,5%, Comercio 11%, Metalúrgicos 12,4% y Textiles terminó el año con la mayor baja, del 12,6 por ciento. Según el informe, este último conjunto representa a los sectores más afectados, con pérdidas que superan las diez unidades porcentuales en el poder de compra durante el último año.

Además de analizar las variaciones porcentuales de los salarios negociados en cada paritaria, el informe presenta un estudio de la mediana salarial por convenio colectivo de trabajo correspondiente a marzo de 2026, elaborado a partir de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este análisis permite clasificar los sectores según el nivel salarial realmente percibido por los empleados, independientemente de los cambios relativos durante el año.

El sector bancario lidera el listado, con una mediana salarial de $4.390.369, cifra ampliamente superior a la de los demás rubros evaluados. En el segundo lugar se encuentran Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con una mediana de $1.977.412, seguidos por Entidades deportivas y sociales, con $1.967.887, y Alimentación, con 1.959.483 pesos.

En el extremo inferior del ranking aparecen Construcción, con una mediana de $1.001.342, y Gastronomía, que muestra el menor valor registrado, con 803.991 pesos.

Fuente: Infobae