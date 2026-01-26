El Gobierno nacional resolvió incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, tras una reunión de la mesa política realizada este lunes en Casa Rosada. El encuentro se desarrolló durante dos horas y contó con la presencia de los principales referentes del oficialismo encargados de la estrategia legislativa.

Según se informó, el proyecto apunta a reducir a 14 años la edad de imputabilidad penal y será uno de los temas que el Ejecutivo intentará impulsar durante el período extraordinario, que comenzará formalmente el próximo lunes 2 de febrero, con actividad en ambas cámaras del Congreso Nacional.

La decisión se adoptó en el marco de una reunión encabezada por funcionarios de primera línea, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó el temario previsto inicialmente y se avanzó en la incorporación de nuevas iniciativas, en paralelo al eje central que será la discusión de la Reforma Laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó públicamente la novedad a través de sus redes sociales, donde señaló que la Ley Penal Juvenil formará parte del listado de proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias. La confirmación se dio luego de intensas deliberaciones internas sobre la conveniencia política y legislativa de avanzar con el debate.

Fuentes oficiales indicaron que el temario podría ampliarse aún más e incluir otras iniciativas, entre ellas la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, de acuerdo a lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

En relación con la política penal, desde el Ejecutivo aclararon que la reforma integral del Código Penal, que también contempla cambios en la edad de imputabilidad, se postergaría para el inicio del período ordinario de sesiones, previsto para el 1° de marzo. La prioridad inmediata del Gobierno seguirá siendo la sanción de la Reforma Laboral.

La incorporación de la Ley Penal Juvenil volvió a cobrar impulso en los últimos días tras hechos de alto impacto público, que reactivaron el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. En ese contexto, los equipos técnicos del Gobierno revisaron el articulado ya presentado y realizaron modificaciones antes de su inclusión formal en el temario.

Durante la reunión también se analizaron otros temas de agenda internacional, como el acuerdo Mercosur–Unión Europea, cuyo tratamiento legislativo permanece bajo evaluación luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, indica Infobae.

Del encuentro participaron, entre otros, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actúa como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.