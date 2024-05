A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno le contestó hoy a Cristina Kirchner por poner en duda la sustentabilidad del superávit fiscal que presume el presidente Javier Milei y criticar la falta de gas que en el inicio de esta semana provocó el corte de suministro a estaciones de servicio e industrias.

"Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño", escribió en su cuenta de X, en plena crisis, la ex vicepresidenta, quien también apuntó al Gobierno por los "funcionarios que no funcionan" y el nuevo viaje del mandatario a Estados Unidos. Este jueves, el portavoz defendió al Gobierno de los cuestionamientos de la ex presidenta.

"Corre por cuenta de ella lo que dice, sobre el superávit ella ya se ha referido y hemos explicado más de una vez los números, que además son públicos. Hay una obsesión de que como no lo hicieron ellos, tampoco lo podemos hacer nosotros. Que vaya y vea los números, no sé en qué se basa para decir eso. Desconozco cuál es el sustento numérico que está utilizando para aseverar eso", sostuvo.

Respecto del faltante de gas, que en la Casa Rosada daban por solucionado para la noche de este miércoles, indicó: "El secretario de Energía (Eduardo Rodríguez Chirilo) ha dado una magnífica explicación. A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien a quien no le interesa esa explicación, no le importa, y no suma nada porque cuando uno le habla a una pared, es perder el tiempo".

El Gobierno daba por subsanada la falta de gas para las primeras horas de la noche de este miércoles, después de que se aprobara la descarga de un boque de GNL en la terminal regasificadora de Escobar.

Sin embargo, referentes del sector dijeron que la normalización del suministro podría demorar algunos días y advirtieron que la situación podría repetirse en los próximos meses, por el aumento del consumo residencial ante un invierno que se prevé muy crudo.