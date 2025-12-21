La agrupación militante de Las Fuerzas del Cielo, que lideran el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y el diputado provincial Agustín Romo, tendrá otro representante en el Gobierno de Javier Milei. Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini, uno de los laderos fieles de Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.

Promanzio fue convocado por el teniente general Carlos Alberto Presti para ocupar un cargo en el Ministerio de Defensa. “A partir de ahora, voy a estar dando una mano y trabajando. No voy a profundizar en detalles”, aseguró el joven militante de Milei en La Letra Chica, el programa que conduce en Neura.

Si bien confirmó que se sumará al equipo de Presti, el sucesor de Luis Petri en Defensa, Promanzio no sabe cuál será su puesto en el nuevo organigrama de la cartera. Los voceros oficiales aseguraron que aún no hay una definición oficial sobre las tareas que tendrá el panelista de La Misa.

El próximo funcionario de Milei que surge de las filas de Las Fuerzas del Cielo es oriundo de Rosario, en Santa Fe, y se recibió como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral (UA). Al igual que Parisini, tiene llegada al Gabinete. De hecho, tuvo un lugar privilegiado en la presentación de los aviones de combate F-16, que el Gobierno compró a Dinamarca.

Dijo que no le interesan los cargos, pero que decidió sumarse para colaborar en que “la Argentina vuelva a ser grande”, el eslogan de Donald Trump que Milei adaptó a la situación doméstica del país.

Promanzio se ocupa de realizar informes vinculados a Defensa o habla sobre geopolítica en La Misa, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23 a través de la plataforma Carajo. Con el “Gordo Dan” como principal exponente, el programa es una especie de “6,7,8″ de la era libertaria, donde se repasan los temas de actualidad en un panel de debate.

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, el ciclo de Parisini se convirtió en un símbolo de la “batalla cultural” que lleva adelante el líder de LLA. Suelen fogonear el fanatismo y tratan de imponer la narrativa oficial en las discusiones del núcleo duro de Milei en las redes sociales.

