El Gobierno dio de baja por orden del presidente Javier Milei la asignación de privilegios que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner venía percibiendo.

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni este jueves, a la vez que indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.

El vocero explicó que el beneficio previsto por la ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes no tienen carácter contributivo y se otorga por carácter excepcional y extraordinario como “contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”.

Cristina Kirchner fue condenada este miércoles por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta y Adorni señaló que esto “representa lo contrario” a los criterios que fijó aquella ley.

“La jubilación de privilegio es un privilegio que no debería existir en Argentina, menos aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos”, remachó el vocero presidencial. Y concluyó que esta quita da un “manto de sentido común y cordura a la gestión pública”.

Asignaciones de privilegio

La jubilación para presidentes es un régimen especial. Formalmente no es una jubilación, sino una asignación mensual que perciben desde el cese en sus funciones. De acuerdo con la ley 24.018, los presidentes cobran el equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia, mientras que a los vicepresidentes les corresponde el 75% de ese monto.

Cristina Fernández de Kirchner cobraba su asignación como ex presidenta y además la pensión por el mandato de Néstor Kirchner.

Según información de la ANSES a la que accedió el portal Chequeado, el Estado venía pagando 14 asignaciones de privilegio. Además de CFK las perciben Alberto Fernández, Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”); las viudas de Fernando de la Rúa, Inés Pertiné; de Carlos Menem, Zulema Yoma; de Marcelo Levingston (presidente de facto), “Bety” Andrés; y la hija de José María Guido, Amalia Guido.

También perciben el beneficio los ex vicepresidentes Gabriela Michetti, Amado Boudou, Julio Cobos y Daniel Scioli.

La condena en la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Cristina Kirchner había sido condenada a seis años de cárcel el 6 de diciembre de 2022 por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2. La consideraron autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También dispusieron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.

Aún con la condena confirmada por la Cámara de Casación, la expresidenta no irá presa, ya que la sentencia queda firme y se ejecuta solo si la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de la expresidenta, lo que puede demorar años.