El Gobierno de Javier Milei comenzó este miércoles 10 de diciembre con el relanzamiento de la gestión tras la conformación del nuevo Congreso, el inicio de las sesiones extraordinarias y en la antesala de los debates que se llevarán a cabo para las nuevas reformas. En ese marco, cada uno de los Ministerios publicó un nuevo símbolo que incluyen marcas que tienen diferentes significados.

Uno de los primeros que se conoció fue el de la Jefatura de Gabinete, que estará a cargo de Manuel Adonri. La cartera central del Gabinete tendrá el escudo nacional, "emblema de unidad, soberanía y República. Reafirma su rol estratégico de coordinación del Poder Ejecutivo y la conducción de las distintas áreas del Gobierno Nacional", señalaron en el comunicado desde Presidencia.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, presentó su símbolo y remarcaron que " incorpora el cadúceo, símbolo del comercio, el intercambio y la comunicación". Este ícono es un bastón delgado y cilíndrico, tradicionalmente adornado con dos serpientes que se enroscan en espiral alrededor de él. En ese sentido, agregaron: “Sus serpientes representan el equilibrio entre los actores económicos y sus alas evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores centrales para el desarrollo nacional”.

Para el Ministerio de Seguridad Nacional, una de las carteras que cambió de titular con la salida de Patricia Bullrich, quien estará en el Senado, por la nueva ministra Alejandra Monteoliva. Según comunicaron, el nuevo logo “integra el águila, emblema de vigilancia, autoridad y protección. Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía”.

En esa línea, otra de las carteras que cambiaron de conducción fue el Ministerio de Defensa, que tras la salida del flamante diputado electo, Luis Petri, por la llegada de Carlos Presti. Justamente, el nuevo escudo incorporó “los sables del Ejército Argentino, símbolo de tradición, disciplina y soberanía. Su presencia refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas y los valores de servicio, honor y protección del territorio nacional”.

Sumado a estas dos últimas, con el ingreso de Diego Santilli al Ministerio de Interior incorporaron la “flor de ceibo, símbolo nacional de identidad, pertenencia y unidad federal. Representa la amplitud del país y el rol del Ministerio en articular a la Nación con las provincias, fortaleciendo cohesión territorial e institucional”.

Asimismo, el Ministerio de Desregulación del Estado, que está a cargo de Federico Sturzenegger, sostuvo que en sus cambios suman “la antorcha, emblema de guía, claridad y transformación. Su luz simboliza la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos, evocando el espíritu de libertad y la energía reformista que impulsa el desarrollo”.

Por el lado del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, sumaron dos manos que, según argumentaron, son un “símbolo de trabajo, solidaridad y desarrollo humano. Representan el esfuerzo para ayudar al prójimo y la misión de ampliar capacidades, oportunidades y bienestar a lo largo de toda la vida”.

En tanto, el Ministerio de Justicia que está a cargo de Mariano Cúneo Libarona añadió un símbolo universal como las balanzas, “símbolo de equidad, verdad y equilibrio, y que reafirma el compromiso del Estado con la imparcialidad, la transparencia, el respeto por los derechos y la garantía del debido proceso en toda la administración de justicia”.

Otra de las carteras que sumó un ícono mundialmente conocido fue el Ministerio de Salud, con Mario Lugones a la cabeza, que agregó la vara de Esculapio, “símbolo universal de la medicina y la sanación. Representa sabiduría, cuidado y compromiso con la vida, reafirmando la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación”.

Por último, la Vocería, que no representa un ministerio, pero es uno de los órganos central del Gobierno, también sumó un elemento característico de los últimos dos años: un atril. Según explicaron, es un “símbolo de comunicación institucional, claridad y autoridad pública. Representa la palabra oficial del Gobierno y el compromiso con un diálogo directo con la ciudadanía”.

Estos cambios llegan tras los dos años desde que Javier Milei asumió la presidencia y marca el relanzamiento de la gestión tras los cambios originados por las elecciones, como también por la necesidad de aprobar proyectos estructurales con un Congreso mucho más amigable que en los últimos dos periodos legislativos.

En ese sentido, el Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde hoy hasta el 30 de diciembre de 2025. El temario oficial incluye propuestas que van desde el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y ambientales, generando expectativas y tensiones tanto en los bloques legislativos como en el sector privado.

Los proyectos que se tratarán

Una de las iniciativas más relevantes será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 , que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.

, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas. El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal , un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria , impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.

, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada , impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei. Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.

En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.

El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

