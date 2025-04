En una nueva sesión del Concejo Deliberante realizada esta semana, el oficialismo aprobó por mayoría una ordenanza que generó revuelo político, ya que como consecuencia de la misma se retirará el nombre del exintendente Martin Piaggio de todas las obras que realizó durante sus dos períodos de gobierno.

La norma en cuestión establece que “se prohíbe la inclusión de nombres propios de funcionarios públicos, políticos o técnicos en placas y signos conmemorativos, priorizando la información objetiva como denominación, fecha de inauguración y organismos participantes”, con la premisa de que “los espacios públicos deben reflejar a toda la comunidad, evitando representaciones de grupos o ideologías particulares”.

“La identificación de obras y espacios públicos se limitará a datos objetivos, garantizando transparencia y previniendo la autopromoción”, manifiesta el texto aprobado por los ediles.

Por otra parte, la ordenanza aclara que “se permite la colocación de placas en homenaje a acontecimientos o personalidades históricas relevantes, preservando la memoria colectiva”.

Finalmente, el último punto que desató un nuevo cruce entre el piaggismo y la actual gestión dice lo siguiente: “Regularización de Placas Existentes: Se ordena el retiro de placas que no cumplan con la nueva normativa, a cargo del Departamento del Ejecutivo Municipal”.

De esta manera, el Gobierno deberá retirar todos los carteles y placas conmemorativas de obras en las que figuren nombres propios de quienes las gestionaron (si están vivos).

“Entendemos que los bienes del Estado municipal son de todos los gualeguaychuenses con el aporte de sus recursos, por eso ya no podrán llevar el nombre de ningún funcionario o ex funcionario vivo”, expresó al respecto la viceintendenta Julieta Carrazza.

En la misma línea, el jefe del Bloque de Juntos por Entre Ríos Jorge Roko argumentó que “las placas no son inocentes, representan un acto de proselitismo político y de atribución a un mérito personal o glorificación, por haber llevado a cabo un trabajo que le corresponde hacer, eso desde el punto de vista ético es una ofensa a la sociedad y relega a los trabajadores que elaboraron y realizaron la obra: siempre lo vi como una egolatría. Esto que votamos es una pequeña reivindicación de la política. Cualquier forma de autobombo se terminó en Gualeguaychú. No pusimos énfasis en ninguna gestión, pero fue muy notorio lo de la anterior. El culto al ego lo hacía el intendente anterior. Donde las hubiere las vamos a retirar”.

Por su parte, María Sira Ghisi, concejal de Más para Entre Ríos, expresó su total disconformidad con la decisión de retirar las placas: “En momentos donde nuestra ciudad enfrenta desafíos urgentes, como la falta de empleo, la paralización de obras y la creciente desigualdad, resulta insólito que se dediquen recursos, tiempo y energía a una acción tan irrelevante como quitar una placa. Es un gesto vacío, simbólicamente pobre y económicamente inútil. No genera trabajo, no mejora la vida de nadie y no construye nada. Sólo intenta borrar huellas de quienes sí gestionaron con compromiso, en tiempos muy difíciles, pero con la convicción de dejar obras concretas para la ciudad. De todas formas, no sorprende esta actitud si tenemos en cuenta la afinidad que tiene esta gestión con el Gobierno nacional, que ha demostrado un desprecio absoluto por el Estado y por la memoria. Lamento profundamente que elijan este camino. Las obras no se tapan, ni se borran. Lo que queda en la memoria de los vecinos es el trabajo real, no la mezquindad política”.



Algunas de las obras en las quitarían la placas

Ahora ElDía accedió a un listado de obras realizadas con fondos municipales y/o provinciales e inauguradas durante la gestión de 8 años del exintendente Martín Piaggio, las cuales por ordenanza el Ejecutivo municipal debería retirar las placas conmemorativas.

En 2016, se inauguraron la Plaza de los Antepasados, la Playa del Puente y la Capitanía del Puerto; y al año siguiente, la Costanera del Tiempo, el Parque de la Estación y la Casa de la Mujer “Alas Desatadas”. En 2018, se cortaron las cintas del Paseo de la Delfina, el Paseo de la Avenida Parque (1º etapa) y la Iluminación Led del Puente Méndez Casariego, mientras que en 2019 fue el turno del Camino de la Costa, el Paseo del Puerto, el Museo de la Memoria Popular y el Museo del Carnaval.

En el 2020, inauguraron la Playa Parque del Sol, la Plaza Italia, la peatonalización de la calle San Lorenzo y el Dispensario del Lactante; y en 2021, el Paseo Frigorífico, el Museo Casa Natal de Fray Mocho y las Oficinas de Defensa al Consumidor. Durante 2022, el Centro Municipal de Día “De cara al sol”, la oficina de Turismo en los obeliscos, el Mercado del Munilla, el Paseo Avenida Parque (2º etapa), el Estadio Municipal de Vóley y los sanitarios y la iluminación del Parque de la Estación.

Finalmente, en el último año de la gestión piaggista se inauguraron el Parque Solar del Parque de la Estación, las nuevas oficinas de Tránsito en el Frigorífico, el Paseo de la Península, el Centro de Interpretación La Delfina, el Mercado de la Vieja Terminal, las bicisendas en la Avenida Parque y la Costanera y el Teatro del Puerto.

También existen placas conmemorativas de los exintendentes Luis Leissa, Daniel Irigoyen, Emilio Martínez Garbino y Juan José Bahillo.