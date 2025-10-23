El Gobierno de Gualeguaychú y la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) desarrollarán el curso “Turismo receptivo e innovación en la oferta local”, en el marco de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

La propuesta formativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores vinculados al sector turístico local para el desarrollo de productos y experiencias sostenibles.

Con una duración total de 16 horas, distribuidas en cuatro encuentros presenciales, la capacitación abordará temas como desarrollo de productos turísticos, diseño de experiencias, estrategias de comunicación digital, branding territorial y comercialización.

El curso está dirigido a personal de museos, bodegas, centros culturales, feriantes, emprendedores y operadores turísticos, con cupo limitado a 50 participantes. Las clases se realizarán en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, ubicada en Mitre 34, y otorgarán certificación digital emitida por la Facultad de Ciencias de la Gestión.

La capacitación estará a cargo de Pedro Hock y Macarena Alessandri, egresados de la UADER. Se dictará en dos módulos:

Módulo 1: Desarrollo de producto turístico y demanda receptiva, a cargo de la técnica en turismo Macarena Alessandri.

Módulo 2: Comunicación y marketing para el turismo receptivo, a cargo del técnico en marketing Pedro Hock.

El subsecretario de Turismo, Fernando Zubillaga, señaló que el convenio entre el Estado y la universidad permite avanzar en acciones de formación y actualización vinculadas al desarrollo del turismo receptivo y la calidad de los servicios.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de cooperación entre el Gobierno de Gualeguaychú y la Uader, orientado a promover la profesionalización del sector turístico, impulsar la innovación y contribuir a la diversificación de la actividad durante todo el año.

Las personas interesadas pueden acceder a más información e inscribirse a través de las redes oficiales de la Subsecretaría de Turismo.