MUEVE FICHAS EN EL GABINETE
El Gobierno nacional desplazó a Darío Geuna y busca reemplazante para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
La salida del secretario se dio después de que perdiera el manejo de Enacom, Arsat y el Correo Argentina en manos de Diego Santilli.
El gobierno de Javier Milei definió este sábado la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna.
Geuna es un hombre del asesor Santiago Caputo y días atrás había perdido el control de tres áreas importantes: el Enacom, Arsat y el Correo Argentino.
En un decreto publicado esta semana, Enacom pasó a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y Correo Argentino, quedaron a cargo de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, de Gustavo Coria.
Fuente: Agencia NA
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