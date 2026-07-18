El gobierno de Javier Milei definió este sábado la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna.

Geuna es un hombre del asesor Santiago Caputo y días atrás había perdido el control de tres áreas importantes: el Enacom, Arsat y el Correo Argentino.

En un decreto publicado esta semana, Enacom pasó a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y Correo Argentino, quedaron a cargo de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, de Gustavo Coria.

Fuente: Agencia NA