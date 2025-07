El Gobierno de Javier Milei confirmó que, a través de un decreto, se eliminará el tradicional día del empleado público, una jornada no laborable que había sido celebrada en el sector público durante años. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa, donde subrayó que esta medida forma parte de la política del presidente Milei de modificar las estructuras del Estado.

El portavoz destacó que la eliminación de esta jornada representa un cambio en el enfoque del rol del sector público, que, según el Gobierno, no debería estar exento de las responsabilidades del trabajo diario. Hasta el momento, se celebraba cada 27 de junio.

Puede interesarte

Adorni enfatizó: "La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público es cosa del pasado". De esta manera, se establece una clara distinción entre el trabajo en el sector público y privado, una de las bases de la ideología del oficialismo.

La eliminación del privilegio: un paso hacia la reforma del Estado

Adorni explicó que la jornada de descanso del día del empleado público ha sido una de las características del sector estatal que se elimina por considerarla un privilegio.

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al día del empleado público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", afirmó el vocero en su exposición.

Según el portavoz, la decisión responde a una nueva concepción del trabajo estatal bajo el Gobierno de Milei, el cual se alinea con su política de reducción de privilegios y fomento del esfuerzo individual.

Puede interesarte

En su discurso, Adorni destacó que el trabajo en el Estado debe estar orientado a servir al ciudadano y a no crear diferencias injustas entre los sectores público y privado, que, según la administración de Milei, es un problema estructural del país.

La visión libertaria

El vocero también expresó que la eliminación del día del empleado público responde a la visión de un Estado más eficiente y menos burocrático. "Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y el futuro del país", subrayó Adorni, haciendo hincapié en que la función pública debe ser más eficiente y alineada con los intereses de los contribuyentes.

Finalmente, concluyó asegurando que la medida tomada por el presidente Milei va en consonancia con la concepción del Estado que tiene su Gobierno, el cual busca allanar el camino de la libertad de los argentinos, en lugar de entorpecerlo.