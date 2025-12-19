La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) anunció el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía.

A través de la Resolución 67/2025, llama a licitación por el régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico.

La fecha límite para presentar las propuestas es el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13. Los pliegos están publicados y pueden ser descargados del portal contrat.ar, la plataforma electrónica por la cual el Gobierno licita las concesiones.

El operador debe invertir US$425 millones en los primeros 6 años de la concesión, y se calcula un recupero del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima, ya que hay un esquema de bandas.

Puede interesarte

La Hidrovía argentina es una de las más importantes del mundo. Se trata de una autopista navegable que necesita urgente más calado para que los buques puedan llevar su carga completa y así se reduzcan costos logísticos que mejoren la competitividad del comercio exterior argentino. Por allí circulan más del 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina y también es clave para gran parte del comercio de Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia.

Después de la fallida licitación que se puso en marcha hace un año y que terminó en un escandaloso fuego cruzado entre los distintos oferentes, el Gobierno buscó el respaldo técnico de la ONU, a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad),

En su informe final, la Unctad destacó que al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de participar en la licitación, entre las cuales están las dos grandes competidoras belgas que protagonizaron una pelea feroz hace un año. Allegados a la elaboración de los pliegos opinaron que, “más que pelearse entre ellos, esta vez tendrán que concentrarse en hacer la mejor propuesta”.

Continúa la restricción para la empresa dragadora china CCCC, ya que un artículo del pliego establece que no puede participar “toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”.

El costo del peaje que deben pagar los usuarios de la VNT ha sido motivo de pedidos empresariales para que sea más bajo. Desde la Anpyn comentan que las tarifas bajaron significativamente. Los usuarios “fueron muy insistentes en eso”, dicen. Bajaron “un poquito más de 20 centavos en cada una de las etapas”, explican. Gustavo Idígoras, al frente de Ciara-CEC. detalla que “las rebajas logradas fueron de US$4,30 a US$3,80 para el tramo de Timbúes al océano. Es decir el tramo donde están todos los puertos”.

“Esto permitirá al nuevo concesionario llevar a cabo obras que llevan más de una década de retraso y que han sido solicitadas por exportadores, importadores, empresarios industriales y el sector agroexportador argentino”, comunicó el Gobierno.

Más participación

Esta vez hubo varias rondas de consultas para llegar a la elaboración final del pliego con el máximo consenso posible. Usuarios, provincias y otras entidades brindaron sus opiniones, “con el objetivo de definir un marco licitatorio de consenso y transparencia que garantice mejoras estratégicas, beneficiando a todos los argentinos al reducir costos tanto en insumos importados como en productos destinados a la exportación”.

Puede interesarte

Recientemente, por la Resolución N° 61 del 4 de diciembre de 2025, se convocó al procedimiento de Observaciones a los Pliegos. En esta etapa se recibieron 40 presentaciones de dragadoras, cámaras del sector, particulares y asociaciones civiles.

Producto de estas conversaciones se acordaron con las cámaras empresarias de la VNT los siguientes puntos:

La disminución de la tarifa mínima para todas las etapas de la concesión.

La readecuación del Plan Económico Financiero.

Reexpresión de la cláusula de “Estabilidad tributaria”.

Reformulación del Anexo III y Anexo IV – Modificaciones al contrato.

Plazo de renovación de boyas plásticas.

La obligación de profundización a 42/44 pies sujeta a modificación del contrato, un cambio importante con respecto al borrador del pliego, que estipulaba 39 pies.

Una mayor influencia del balizamiento en los criterios de valoración.

La modificación del diseño del buque a 38 metros de manga y 230 metros de eslora, en la etapa “2”.

La evaluación del brazo “Sauce” en el sistema BGT.

Una actualización de batimetrías y otra documentación técnica solicitada.

“Este proceso pone fin a esquemas discrecionales del pasado y transforma a la principal vía de comercio exterior en una verdadera palanca de desarrollo para la Argentina y la región”, comunicó el Gobierno.