La secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, reveló que el gobierno nacional pretende dejar afuera de la desregulación que planea para el sector eléctrico a las dos hidroeléctricas binacionales, con lo cual Salto Grande no estaría en condiciones de vender directamente a las distribuidoras.

Dijo que, en el sector, no hay precisiones de los planes de la administración Milei en la materia ni han sido convocados para participar de la adecuación del Marco Regulatorio Eléctrico que habilita la Ley Bases y advirtió que la Secretaría de Energía de la Nación históricamente ha concentrado las decisiones.

En este contexto, la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, reveló que "el secretario de Energía lo manifestó en dos o tres oportunidades, que las dos centrales eléctricas binacionales no iban a ser desreguladas, no dice claramente en los artículos que yo leí, no dice claramente si las binacionales también van a ser desreguladas".

Resaltó que no abundan las precisiones sobre los planes del gobierno nacional en la materia, pero aclaró que "suponemos que eso va a ser materia de conversación y de diálogo de nuestra provincia con la Secretaría de Energía seguramente y será nuestra provincia que se sentará a analizar los temas".

Dijo que “lo que yo había leído y escuchado era que Nación a eso se lo quería guardar como de propiedad de la Nación, que no iba a liberar la comercialización de Salto Grande o de Yacyretá. Eso fue una expresión que se dio no hace mucho tiempo y lo manifestó con firmeza (el secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez) Chirillo”.

Ventajas de una compra directa

Además, agregó que “hay muchos cambios y va a haber muchísimos cambios en Energía, así que acá nosotros como entrerrianos tenemos que, y nuestro gobernador lo va a hacer sin duda, defender los intereses de los entrerrianos”.

Expresó que “por supuesto que si se comprara a Salto Grande las condiciones económicas serían muy ventajosas para la compra, porque acá uno dice desregulo el mercado, puedo vender a quien me quiera comprar y puedo comprar al que mejor esté en condiciones de venderme. Entonces la ventaja que tendríamos los entrerrianos sería en el tema del transporte, que no es lo mismo pagar transporte de una energía que viene de miles de kilómetros que la que tenemos acá al lado”.

"No es de la noche a la mañana, van a ser procesos"

Advirtió que “esto no es de la noche a la mañana. Yo quiero eso dejarlo bien claro, todos tenemos que entender que estos van a ser procesos, con puertas que se abren, con posibilidades que se abren, pero van a ser procesos, no es todo de la noche a la mañana, van a haber muchísimos cambios, tenemos también que todos entender que la energía nos cuesta mucho, nos va a seguir costando mucho y producir energía tiene su costo”, remarcó.

Agregó que “el estar desregulado va a permitir que pueda entrar en vigencia la competencia, pero no olvidemos que producir energía tiene su costo” y afirmó que “los años anteriores, la energía no estaba al valor que correspondía y eso hace que nos duela a todos el aumento, al que produce, a la familia”.

Fuente: Oíd Mortales Radio