Esta semana se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual se reasignaron partidas presupuestarias por $2,4 billones. La cifra representa un recorte significativo en distintas áreas (Salud, Educación, Seguridad, Programas sociales, Infraestructura, etc.).

La Decisión Administrativa lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este último, durante su reciente sesión informativa en la Cámara de Diputados resaltó el altísimo grado de ejecución de los contratos de recuperación y mantenimiento en la Ruta Nacional N° 12, una vía clave de la Mesopotamia, indicando un 92,60% de avance físico para la Malla 513C en Entre Ríos y un 97,20% para la Malla 535 en Corrientes. Sin embargo, ambas obras sufrieron ajustes drásticos: a la Malla 513C se le recortaron $6.265.160.671, mientras que a la Malla 535 de Corrientes, $705.966.454.

Las obras en la Ruta Nacional N° 12 comprenden el tramo de aproximadamente 150 kilómetros que va desde el acceso a General Galarza hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 131 y la Ruta Provincial N° 32 (en cercanías de Crespo y Nogoyá). Atraviesa los departamentos de Gualeguay, Tala y Nogoyá.

Otro camino que se ve afectado por esta medida de recorte es el de la Ruta Nacional N° 38, que involucra a las provincias de Catamarca y Tucumán. El Ejecutivo aseguró que dicha obra de Rehabilitación y Mantenimiento (Malla 441) se encuentra “en ejecución”,con un avance físico del 25,74%, e informó que tiene un presupuesto asignado de $4.256 millones para su finalización estimada en marzo de 2028. Luego, en el anexo de la DA 20/26, mencionaron que a esta misma obra (Proyecto 27 – Crema Malla 441) se le aplicó un recorte total de $4.257.984.777.

Le sigue también la autopista de la Ruta Nacional N° 3, en Buenos Aires, que figura en las tablas oficiales de “Obras en Ejecución Priorizadas”. El informe destaca que la construcción de la Autopista de la RN 3 (tramo San Miguel del Monte – Gorchs) tiene un 40,07% de avance. Pese a estar catalogada como prioridad, la modificación presupuestaria le recortó $6.442.464.031.

Lo mismo sucedió con la autopista de la Ruta Nacional N° 5 (Mercedes – Variante Suipacha): aparece en las tablas oficiales de “Obras en Ejecución Priorizadas” y presenta un 30,41% de avance. Pero pese a estar catalogada como prioridad, se le recortaron $6.748.471.992.

La Ruta Nacional N° 40, en Mendoza y San Juan, también se vio afectada. El Informe 145 detalla la continuidad de la Autopista Tramo Sur (Sección II: Tres Esquinas), indicando que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un presupuesto asignado en 2026 de $24.755 millones. No obstante la asignación específica por parte de un crédito internacional, se le aplicó una quita de $2.025.729.177 al proyecto de construcción de esta autopista en el límite interprovincial.

En tanto, la Ruta Nacional N° 11, que recorre Chaco y Formosa, presenta diversas obras en ejecución, como el sistema C.Re.Ma (Malla RN11D) en el Chaco, con un 36,59% de avance. Además, el mencionado informe asegura que las obras de la Autovía en Formosa mantienen vigencia tras la firma de un acuerdo en marzo de 2025 para su continuidad. Sin embargo, se les aplicaron quitas millonarias y transversales moviendo $3.792.204.444, incluyendo $852.118.870 para la construcción de su autovía y $525.028.444 para las obras de la Malla 544.

Por último, está la Ruta Nacional N° 16, en Salta. El Informe 145 documenta como obra activa la repavimentación en el tramo Joaquín V. González – Empalme RN 9/34, reportando un 69,04% de avance físico. Sin embargo, en la DA 20/26 se transfieren fondos por $824.480.616 para esta misma obra. Estos casi $30.000 millones son parte de más de $97.000 millones reasignados en el mantenimiento y construcción de rutas nacionales que figuraban en el Presupuesto 2026.