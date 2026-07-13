La jornada de este martes estará marcada para el Gobierno por dos eventos. En orden cronológico, el primero que se producirá en Casa Rosada es la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier. El segundo es un nuevo cónclave de la mesa política.

Tal como informaron fuentes oficiales, la conferencia del funcionario está pautada para las 11 horas. Luego del evento, que contará con preguntas de parte de la prensa acreditada a la sede de gobierno, los integrantes del órgano político volverán a verse las caras, tal como sucedió la semana pasada.

La intención del encuentro pasará por diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la jefatura de Gabinete. Con un nuevo aire tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo prevé que habrá posibilidades de avanzar con varios proyectos pendientes, como el que presentó ayer Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Bajo ese marco, la semana pasada la mesa política definió que tendrá encuentros periódicos, cada siete días. “Con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria”, señalaron fuentes oficiales.

También, dialogaron sobre el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. Con ese telón de fondo, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.

Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Por su parte, Santilli expuso el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Fuente: Agencia NA