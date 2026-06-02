El Gobierno nacional ha gastado más de un millón de dólares en viajes al exterior del presidente Javier Milei en lo que va de 2026, según información oficial difundida este martes.

Los datos, obtenidos y publicados por el diario Página/12 a través de un pedido de acceso a la información pública, revelaron que los ocho viajes que realizó el mandatario en los primeros cuatro meses de 2026 implicaron erogaciones por casi 970 mil dólares sólo en el combustible del avión presidencial.

A esto se suman, entre otros, los gastos en hoteles de Milei y su equipo, que, según un informe oficial de finales de abril, se elevan a unos 130 mil dólares.

El informe fue presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y detalló que los gastos en hospedaje del mandatario, sumados a los de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los del canciller, Pablo Quirno; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se elevaban hasta entonces a unos 130.000 dólares, mientras que no brindó precisiones sobre otros miembros de las delegaciones que viajaron ni sobre costos de los vuelos u otras cuestiones durante sus viajes.

A estas cifras se suma además un noveno viaje, realizado por Milei a comienzos de mayo a Los Ángeles y que eleva aun más los gastos en visitas al extranjero durante el año en curso.