El Gobierno debate los criterios de las negociaciones electorales con los gobernadores aliados y analiza un esquema con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

Ante las diferencias sobre los plazos y las condiciones de los acuerdos, en Casa Rosada descartan por ahora un entendimiento general y trabajan provincia por provincia. En ese marco, identifican ocho posibles listas conjuntas, cuatro de ellas encaminadas, y otros escenarios de competencia acordada.

Los acuerdos más avanzados involucran a Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y a Juan Pablo Valdés (Corrientes). Los primeros también negociaron listas conjuntas con La Libertad Avanza en las elecciones legislativa de 2025. En Corrientes, por su parte, no hay elección a gobernador en 2027.

En un segundo grupo, el oficialismo ubica a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), aunque las conversaciones todavía son incipientes.

En paralelo, Casa Rosada evalúa un esquema de competencia acordada con Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Los mandatarios buscan preservar su identidad electoral ante las diferencias con La Libertad Avanza y la fortaleza del peronismo en sus distritos.

El caso de Gustavo Sáenz (Salta) permanece sujeto a la interpretación de la Justicia provincial sobre su eventual candidatura a un tercer mandato, debido al límite de dos períodos establecido por la reforma constitucional de 2021.

Por fuera de estos escenarios, el oficialismo anticipa que competirá en Córdoba y en las provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. El vínculo con Martín Llaryora es ambiguo y en el oficialismo no lo consideran "aliado".

Fuente: Noticias Argentinas