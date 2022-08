El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, ratificó que continuará la prohibición para la exportación de los siete cortes populares hasta el 31 de diciembre del año próximo, como así también el esquema de volúmenes de equilibrio que limita la comercialización al mundo de trigo y maíz. Al mismo tiempo, el funcionario no descartó que haya flexibilización en ambas medidas.

La decisión oficial se conoció tras la reunión que Bahillo y otros funcionarios de su cartera mantuvieron esta tarde con los equipos técnicos de la Mesa de Enlace que reúne a las entidades agropecuarias, en el marco del diálogo comprometido por el gobierno con el sector desde la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.

Si bien durante la reunión de esta tarde, los técnicos de la Mesa de Enlace reclamaron la liberación total de las exportaciones de carne vacuna, el Secretario de Agricultura señaló a la prensa que continuará vigente la prohibición hasta el 31 de diciembre del año de los siguientes cortes: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío. “Se mantiene la veda de los siete cortes, lo cual tampoco impide que nosotros pensemos en ampliar el cupo de exportación, creo que esta en 30.000 toneladas por mes, ampliar ese cupo, lo vamos a evaluar, los vamos a pensar es una de la propuesta que ellos llevaron, pero no en esos cortes”, dijo el funcionario.

En relación a los volúmenes de equilibrio de maíz y trigo, que impiden exportar por encima del tonelaje que dispone el Gobierno, Juan José Bahillo dijo que ese mecanismo va a continuar, y agregó: “En la medida que nosotros veamos que liberar más cupos de exportación no genera problemas al mercado interno o a otras cadenas productivas como por ejemplo en el caso del maíz, todo lo que es la cadena avícola, el sistema de engorde de feedlot, a los tambos o el sector Porcino. Queremos garantizar a las otras cadenas que transforma la proteína vegetal en proteína animal, agregando valor y generando puestos de trabajo que también tenga la tranquilidad de tener insumos necesarios”.

En otra parte del encuentro que el funcionario mantuvo con la prensa, ratificó que se están estudiando mejoras al instrumento financiero que diseñó el Banco Central para acelerar la venta de soja de la última cosecha por parte de los productores. “Sobre el dólar soja se está evaluando una mejora en la implementación de este sistema. Ahora este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con las autoridades del Banco Central y del de ministerio de economía. Nosotros hacemos nuestro aporte, pero es un tema muy técnico que trabajamos en conjunto”, comentó el titular de la Secretaría de Agricultura.

De la reunión en Agricultura, participaron el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Manuel Fernández Arocena; los subsecretarios José María Romero, Delfo Buchaillot, y Jorge Solmi; además del director Nacional Luciano Zarich. Por el lado de las entidades, estuvieron presentes Carlos Odriozola y Ezequiel De Freijo, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Martín Spada, de Federación Agraria Argentina (FAA); Silvina Campos Carlés, de Coninagro; y Ernesto O”Connor, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Entidades

El encuentro de esta tarde formó parte del compromiso asumido por Sergio Massa y Juan José Bahillo el viernes pasado con los representantes de las entidades del agro, de conformar una mesa de diálogo para la búsqueda de soluciones rápidas a las necesidades del sector. Al respecto, hoy además se habló de la problemática del acceso a los fertilizantes, la situación actual de los biocombustibles y de las economías regionales.

Al término del encuentro, el Secretario de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, sostuvo que “los funcionarios quedaron en analizar los planteos y propuestas que presentamos. Hoy no nos trajeron cambios o propuestas. Sobre el tema específico de la carne nosotros pedimos la liberación total de las exportaciones, por el nivel de stock que tenemos y como se encuentra hoy el consumo. Quedaron en analizar la situación de la Vaca C y el pedido de quita de los cupos, y luego nos volverán a llamar. Son conscientes que algo le tienen que ofrecer a los productores”.

Y agregó: “Las expectativas no eran que hoy viniéramos aquí y nos fuéramos con todas las soluciones bajo el brazo. Primero es conocernos entre las partes para empezar a generar confianza en el diálogo. Obviamente que al no haber ninguna medida conformes no nos vamos porque claramente no hay ninguna solución, pero entendemos que ellos saben también que el sector que puede acompañar en este proceso es el campo. En ese sentido esperamos ser bien tratados”. (Infobae)