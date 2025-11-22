El Gobierno oficializó este sábado los reemplazos de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. La nueva jefa de la cartera de Seguridad será la actual número dos del área, Alejandra Monteoliva; mientras que en el Ministerio de Defensa asumirá el hasta ahora jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti. Es la primera vez desde la restitución democrática que hay un militar al frente de la cartera de Defensa.

Las novedades fueron informadas por la Casa Rosada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente”, introdujeron desde la Casa Rosada en la nota de prensa.

Después, entonces, confirmaron que Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, pasará a ser ministra del área. “Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la Argentina”, comentaron desde la Oficina del Presidente.

Desde que se conoció que Bullrich iba a asumir en el Senado, el nombre de su número dos era el que más sonaba para seguir al frente del área, ya que era promovida por la ministra saliente.

En tanto, desde la Casa Rosada también anunciaron la designación del teniente general Presti en reemplazo de Petri. Este cambio es más sorpresivo, más allá de que era uno de los nombres en danza, porque ahora un militar se hará cargo de la Defensa. Este punto fue destacado por el Gobierno en el comunicado.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, dijeron en tono de reivindicación.

Asimismo, plantearon que ambas designaciones implican una “continuidad” del rumbo que los ministerios emprendieron el 10 de diciembre de 2023 con Bullrich y Petri a la cabeza. “Su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, adelantaron.

Para cerrar, desde la Casa Rosada dijeron: “La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.

Puede interesarte

Una vez oficializados los cambios, el Presidente tuiteó para respaldar a la nueva conducción de las dos carteras y para darles la bienvenida a los nuevos integrantes de su Gabinete. “Viva la libertad carajo”, arengó.

Bullrich y Petri entraron al Gobierno de Milei como parte de un acuerdo que ambos tejieron con el entonces candidato de La Libertad Avanza (LLA) después de quedarse afuera del balotaje. Ambos, en fórmula a presidente y vice, habían ganado la interna de Pro pero no pudieron entrar a la segunda vuelta, entonces acordaron un respaldo a Milei.

De esa manera, tras el triunfo libertario, quedaron al frente de áreas que en un primer momento Milei iba a destinar a su vice, Victoria Villarruel.

Con el avance de la gestión, ambos se ganaron el aval del Presidente y encabezaron las boletas oficialistas este 2025. Bullrich le dio un contundente triunfo al Gobierno como candidata a senadora en la Ciudad, mientras que Petri hizo lo propio como cabeza de lista a diputados en Mendoza.

“Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir (…). Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad", le dijo Bullrich a Monteoliva tras su designación.

Por su parte, Petri escribió: “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque, como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.

Fuente: La Nación