El Gobierno ofrece un millón de pesos para encontrar a un empresario desaparecido en Entre Ríos

La segunda recompensa concierne al caso del empresario Omar Héctor Horacio Benvenuto, quien fue visto por última vez en la localidad entrerriana de Gualeguay en octubre de 2017. Su camioneta quedó abandonada en el kilómetro 242 de la ruta 12 con un teléfono dentro.

Un perro rastreador detectó que el empresario cruzó a pie hacia el otro lado de la ruta, pero allí se perdió el rastro. Desde entonces no se supo nada de el a pesar de que se condujeron intensos rastrilajes y allanamientos que incluyeron los del del ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, y de un ex senador radical, Hugo Lesca. No obstante, esas líneas de investigación no prosperaron.

Inicialmente, el caso fue catalogado como "averiguación de paradero". Sin embargo, la caratula cambió luego de que la familia de Benvenuto comenzara a recibir llamados extorsivos que reclamaban importantes sumas de dinero. Sin embargo, los presuntos secuestradores nunca brindaron una prueba de vida que acreditara sus amenazas.

El caso había pasado a la Justicia Federal en noviembre de 2017 para comenzar a investigarse como un "secuestro extorsivo" pero desde entonces tampoco hubo desarrollos sustanciales. En enero de 2018 el Gobierno anunció una recompensa de $500 mil pesos para "aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" de Benvenuto. Y este miércoles duplicó el monto a $1 millón.

"Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134", indica la resolución.

Recompensa por el presunto líder de una banda narco

En tanto, el ministerio de Seguridad dispuso una recompensa de $500 mil para quienes -también sin haber intervenido en el crimen que se investiga- aporten datos que permitan lograr la detención de Jonathan Daniel Palacios.

Un hombre de 27 años, palacios está sospechado de "haber liderado desde el año 2014, junto con otras personas, una organización criminal destinada a organizar y financiar actividades relacionadas a la obtención, distribución y transporte de estupefacientes, para su posterior comercialización, llevada a cabo por diversos sujetos, acciones éstas insertas en la cadena del narcotráfico".