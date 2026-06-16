Envuelto en una polémica que parece no tener fin, los alfiles negociadores concentran sus energías en activar las negociaciones para desarticular los intentos de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La tarea compromete a la senadora Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Esta mañana, Santilli activó nuevos contactos con gobernadores bajo la excusa formal de discutir la reforma electoral, que obsesiona el presidente Javier Milei, pero también para realizar un relevamiento de los apoyos con los que cuenta el oficialismo ante la presión de algunos bloques en el Congreso que aspiran a interpelar y remover de su cargo al funcionario.

De esta forma, el ministro del Interior recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados de la Casa Rosada y de los pocos mandatarios que -hasta ahora- integran la lista para trazar acuerdos electorales con La Libertad Avanza rumbo a 2027.

Si bien Zdero se comprometió a respaldar la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), aún no hay definición respecto a los apoyos que necesita La Libertad Avanza para blindar al ministro coordinador presionado por la oposición, pero también por los aliados.

La ronda de intercambios continuará esta tarde con Marcelo Orrego (San Juan) a las 15, y concluirá la jornada a las 16 cuando Gustavo Melella (Tierra del Fuego) visite las oficinas del Ministerio del Interior.

Como contó esta agencia, la bancada violeta se muestra optimista respecto a la posibilidad de evitar la interpelación. No obstante, los socios del PRO y la UCR no descartan habilitar el debate luego de varios mensajes de presión contra el funcionario que continúa en el ojo de la tormenta.

Desde hace meses el Poder Ejecutivo no logra ordenar la hoja de ruta de la gestión y pese a las intenciones de sesionar el jueves, aún está en veremos la posibilidad ante la complejidad que supone habilitar el debate legislativo en un contexto tan adverso.

En Casa Rosada acumulan presión, resisten los embates y aseguran que el "coletazo mediático" pasará más temprano que tarde. "Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad", sostuvo un integrante de la mesa política.

Fuente: Noticias Argentinas