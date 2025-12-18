Luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de Reforma Laboral, el gobierno anunció que prorrogará su tratamiento en sesión en el Senado para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en febrero del 2026.

“Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero“, explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. “Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre”, agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del Presupuesto 2026 sancionadas por la madrugada en Diputados

Bullrich explicó que iban a firmar un dictamen “como criterio de cierta certeza”, aunque su borrador final aún no se ha difundido públicamente. “Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche”, destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque “el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables”.