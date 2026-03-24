En las vísperas del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno prepara un nuevo video-documental para recordar el 24 de marzo bajo la premisa oficialista de la "memoria completa". Será la tercera producción elaborada por la Casa Rosada destinada a poner el énfasis sobre los crímenes de las organizaciones guerrilleras y sus víctimas que precedieron al levantamiento militar.

Al igual que en los dos primeros años de gestión de Javier Milei, los equipos de comunicación del Salón Martín Fierro que responden al asesor Santiago Caputo se abocaron a preparar un nuevo producto audiovisual para volver a defender la postura oficial del Gobierno frente a una nueva conmemoración del inicio de la última dictadura cívico-militar.

Según publicó MDZ, un funcionario anticipó: "Estamos armando la parte 3". Será una serie de video-documental sobre la "Historia Completa" que superará los 20 minutos de duración y contará con la participación de invitados especiales, incluidos "figuras o hijos de figuras de la época".

Las dos ediciones anteriores habían sido protagonizadas por dos representantes de la consigna oficialista que reivindica la teoría de los dos demonios: una lectura política que equipara la violencia de las organizaciones guerrilleras (Montoneros/ERP) con el terrorismo de Estado aplicado por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983.

De acuerdo a esa premisa, la violencia de las organizaciones terroristas en los años setenta motivó la respuesta militar en el marco de una guerra civil para frenar el avance del socialismo en la región.

La posición de Javier Milei frente al Día de la Memoria



Así lo expresó el propio Javier Milei en varias oportunidades -como el debate presidencial de 2023-, donde ratificó que en la década del 70 "hubo una guerra" en la que las fuerzas del Estado "cometieron excesos". Por eso, el entonces diputado había enfatizado que a los responsables les vale "todo el peso de la ley", pero subrayó que "también los terroristas mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad".

En ese sentido, el libertario rechazó la cifra de los 30.000 desaparecidos, citó los 8.753 consignados en el informe de la Conadep y se mostró "absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia".

Asimismo, Milei apuntó contra "los curros de los Derechos Humanos" y "aquellos que usaron la ideología para ganar plata y hacer negocios turbios", entre los cuales mencionó el programa social de Sueños compartidos y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Los primeros documentales de la Casa Rosada



Para defender esa postura, la gestión libertaria publicó en los dos últimos 24 de marzo dos videos documentales. El primero, protagonizado por el extitular de la SIDE menemista Juan Bautista “Tata” Yofre, contó con los testimonios del exguerrillero Luis Labraña -que se atribuye la autoría de la cifra de los 30 mil desaparecidos- y de María Fernanda Viola, hija de Humberto Antonio Viola, militar asesinado en 1974 a manos del ERP.

La segunda edición fue un monólogo enunciado por el politólogo Agustín Laje, uno de los principales ideólogos de La Libertad Avanza y líder de la Fundación Faro, el think tank del oficialismo.

"La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único; ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70; disimular el hecho de que la represión ilegal y la desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976; negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro; inventar cifras con propósitos efectistas", enfatizó Laje al cierre de la producción que se dio a conocer un año atrás.

Y agregó: "Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas ni conveniencias políticas o económicas que la ensucien o distorsionen".