Se trata de una reunión informativa en la que se presentarán los lineamientos centrales de la reforma previsional, algunos de los cuales ya fueron adelantados públicamente por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

La propuesta prevé una suba gradual de la edad para jubilarse, mayor exigencia de años de aportes y la eliminación del 85% móvil, según declaraciones del funcionario quien, a la vez, aseguró que no se afectarán derechos adquiridos ni a quienes estén a menos de diez años de jubilarse.

Respecto de la edad, la intención es avanzar de manera progresiva hacia una equiparación con el régimen nacional, que fija la edad jubilatoria en 60 años para las mujeres y 65 para los varones.

Otro de los ejes centrales de la reforma será el fortalecimiento del esquema de aportes. Se buscará establecer una base mínima común de años de aportes para todos los beneficios jubilatorios, priorizando el financiamiento del sistema sin modificar regímenes especiales ni situaciones consolidadas.

En relación con el 82% móvil, Bagnat confirmó que se mantendrá como haber inicial, aunque se revisará el traslado automático a los jubilados de adicionales y códigos salariales creados con posterioridad al retiro, que no contaron con aportes previsionales y que hoy generan distorsiones en el sistema.

La iniciativa también contempla la derogación definitiva del beneficio del 85% móvil para quienes continúan en actividad luego de alcanzar la edad jubilatoria. Actualmente, este adicional alcanza a unas 5.400 personas.

En diversas expresiones ante la prensa, el presidente de la Caja dejó en claro la necesidad de estos cambios a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema, debido al desbalance que actualmente existe entre trabajadores activos y jubilados.

En la actualidad, el sistema cuenta con unos 120.000 aportantes activos frente a más de 66.500 jubilados, una relación que Bagnat calificó como insostenible y que se agravaría ante la menor incorporación de personal y el aumento de la expectativa de vida.

Fuente: APFDigital