El secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política, Julián Maneiro, brindó más detalles sobre los lineamientos del proyecto y trazó un calendario posible para avanzar en el debate de una reforma electoral: “Tenemos pensada una agenda de trabajo y de encuentros que la vamos a comenzar mañana con los bloques legislativos de diferentes espacios, partidos políticos, asociaciones civiles, y no más allá de mayo estaremos presentando el proyecto”, adelantó al tiempo que dijo: “Nuestro objetivo es que la ley esté aprobada antes de fin de año. No presentamos un anteproyecto porque entendimos que si lo hacíamos íbamos a limitar el debate. Sí tenemos líneas gruesas como la boleta única de papel, el tema pauta publicitaria en los medios. Debemos reformar el Código Electoral, que tiene muchos años con parches y queremos abordar una reforma integral, que sea transparente. El peronismo quizás ya hubiese ido con un proyecto cerrado, pero no es nuestra impronta, creo que vamos a encontrar los puntos de consensos", argumentó.

Asimismo, agregó que "se va a presentar el anteproyecto y se va a conversar” y sostuvo: “Si lo hubiésemos presentado nos habrían dicho que ya estaba todo hecho. Lo importantes es iniciar éste camino de diálogo y debate de transformación de la forma de cómo elegimos a nuestros gobernantes".

"El gobernador Frigerio nos ha planteado de mantener las elecciones primarias (PASO), entiendo que el peronismo también dice que deben mantenerse, pero vamos a consultar a las otras fuerzas”, indicó.

Seguidamente señaló que "el tema de la financiación de las campañas electorales también estará en el debate, la impresión de boletas, que es muy oneroso y va a estar a cargo del Estado provincial si es Boleta Única de Papel (BUP); y por otro lado está la necesidad de avanzar en el tema que la pauta: lo más adecuado es ir por el porcentual de manera igualitaria y después el porcentual por los votos recibidos en la última elección".