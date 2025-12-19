El Ministerio de Economía de la Nación preadjudicó, este viernes, el paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue -Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila-, dando así uno de los últimos pasos burocráticos para su privatización final. En total, el Estado recaudará más de 700 millones de dólares con la concesión de las represas patagónicas.

A través de la Resolución 2059/2025, el ministro Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa del concurso público para la venta del cien por ciento del capital accionario de las sociedades que operan los complejos de estas cuatro represas patagónicas.

Para la central Piedra del Águila, la preadjudicación recayó sobre la firma Central Puerto S.A., que presentó una oferta de 245 millones de dólares. Por su parte, el complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros socios, por un monto total de 235.671.294 dólares.

En tanto, el grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. Las ofertas ascendieron a 162.040.002 dólares y 64.174.002 dólares, respectivamente, tras un proceso que incluyó pedidos de mejora de precios para el último caso.

De este modo, la venta de los paquetes accionarios de las cuatro represas supondrá para el Estado un ingreso de más de 706 millones de dólares.

La resolución también desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas constituían un "precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta".

El Ministerio de Economía fijó para el próximo 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y de transferencia con los preadjudicados en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Estos contratos entrarán en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial.

A qué empresas se venderán las cuatro empresas patagónicas privatizadas

El concurso preadjudicó la venta del 100% del capital accionario de cuatro sociedades: