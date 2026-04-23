El gobierno de Javier Milei prohibió, a partir de este jueves, el ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada, bajo la excusa de un presunto "espionaje ilegal".

Fuentes oficiales afirmaron que "se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", una medida que es extensiva a todos los medios del país.

Desde el Gobierno agregaron que la prohibición de ingreso se debe "a la investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna" en Todo Noticias (TN), lo cual motivó una denuncia penal de la Casa Militar contra los periodistas que llevaron a cabo la filmación.

En ese marco, afirmaron que se tomó la medida técnica de "dejar sin efecto la prórroga" a las acreditaciones que se realizó durante abril, ya que estas habían tenido como fecha límite el último día de marzo y se encontraba en marcha el proceso de reempadronamiento anual de los periodistas a la sala de prensa. "Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa", relataron las fuentes oficiales.