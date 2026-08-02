El Consejo Federal de Educación se reunió este domingo, convocado por el Ministerio de Capital Humano, para coordinar que se garantice un mínimo de clases en todo el país durante el paro de docentes, convocado para mañana, lunes 3 de agosto, por la CTERA.

Según la información posteada en X por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el comité ejecutivo del Consejo, con representantes de las jurisdicciones y de la Nación, ratificó durante el encuentro la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, prevista en la Ley 27.802.

En esa reunión, el ministerio coordinó con las carteras educativas de todos los distritos del país y de la Nación las acciones necesarias para garantizar el dictado de clases durante el paro nacional docente del lunes 3 de agosto y para articular una inspección nacional. Según la publicación oficial, el Poder Ejecutivo Nacional también supervisará el cumplimiento de esa cobertura mínima por tratarse de una medida de fuerza de alcance nacional.

El consejo, presidido por la cartera a través de la Secretaría de Educación, reunió a los responsables o sus representantes de las áreas educativas de las jurisdicciones y de la Nación. La convocatoria tuvo como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma que declara a la educación como servicio esencial.

Según el mismo mensaje oficial que reprodujo Infobae, los participantes coordinaron medidas para sostener la continuidad de las clases durante la jornada de paro. La cartera añadió que la decisión apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y a dar previsibilidad a las familias.

Cómo controlará el Gobierno el cumplimiento del 75% de clases

Tal como había informado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado emitido ayer, el lunes 3 de agosto habrá inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo será verificar si los gremios garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802.

Ante posibles incumplimientos, la cartera advirtió en ese comunicado que activará los pasos establecidos para aplicar las penas correspondientes. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, señaló el texto oficial.

El ministerio también subrayó en su comunicado que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones. Aun así, sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación.

Fuente: AHORA / Infobae