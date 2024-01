Las jubilaciones comenzarán a ajustarse a partir de abril en base a la inflación, sin combinación con ninguna otra variable, luego de que en marzo se aplique el aumento trimestral conforme a la actual ley de Movilidad, si avanza en el Congreso la nueva propuesta del Gobierno.



Esta modificación al proyecto de "ley ómnibus" es una de las dadas a conocer este lunes, en el marco del tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados.



El Gobierno espera que la iniciativa tenga dictamen en el curso de esta semana, de acuerdo con lo expresado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.



"El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual", se indicó en el proyecto de ley modificado, que a su vez agregó que "a partir de abril, comienza un actualización automática por inflación mensual en base a al último dato de inflación disponible del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos)".



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se dará a conocer el viernes 12 de abril, por lo que la inflación disponible para el inicio del nuevo esquema de actualización de haberes será el de febrero, que se prevé difundir el martes 12 de marzo.



"Así se le garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", se remarcó en la modificación incorporada al proyecto de ley, que en uno de sus artículos establece que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria", ante la eventualidad de un mes con deflación.



En otro punto del proyecto, se dispone la eliminación de "las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente", para poner fin a "un privilegio de la casta en donde los presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia".



Al requerírsele una evaluación de los cambios en el proyecto, Adorni señaló que hablaría "cuando efectivamente esta parte del proceso esté terminada", con la sanción de la ley, y que por el momento su decisión era la de "no entrometerse en el trabajo legislativo".



"Ya habíamos hablado de un bono para enero y para febrero", recordó el portavoz, quien reiteró que la actual ley de Movilidad "tal como está ha sido por dañina para los jubilados" y que "de hecho hace años que no se respeta" porque "siempre se tiene que compensar a los jubilados con un bono del Poder Ejecutivo, ya que la fórmula no funciona".



Asimismo, se refirió a "algún trascendido en los medios" en el sentido de que en febrero "se repetirá el bono de enero", pero aseguró que "son sólo rumores".



