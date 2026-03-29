Frente a las repercusiones generadas tras la presentación de ORI, el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer una serie de aclaraciones “respecto a su finalidad, alcance y lugar dentro de la estrategia integral de salud mental que se lleva adelante en la provincia”.



ORI es una herramienta desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.



En primer lugar, las autoridades provinciales aclararon que “su creación responde a la necesidad de fortalecer las capacidades de orientación temprana ante situaciones que afectan a las adolescencias”.

En un contexto donde la salud mental representa un desafío creciente a nivel global, nacional y provincial, resaltaron que “las respuestas deben ser múltiples, articuladas y sostenidas en el tiempo”. “En ese marco, ORI se integra como un recurso adicional dentro de un conjunto más amplio de políticas públicas, sin pretender centralidad ni exclusividad”, precisaron.

Orientación para quienes acompañan

El Gobierno de Entre Ríos subrayó que “ORI no constituye un dispositivo de atención directa ni está destinada a reemplazar la tarea de profesionales de la salud mental, instituciones educativas o redes comunitarias”. En cambio, indicó que se trata de una herramienta de orientación pensada específicamente para madres, padres, tutores, docentes y equipos escolares.

“Su objetivo es brindar acompañamiento inicial, facilitar la identificación de señales de alerta y ofrecer pautas claras sobre cómo actuar y a qué dispositivos recurrir. No realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos, y en todos los casos promueve la consulta con profesionales y servicios especializados”, completaron en un comunicado de prensa.

Por otra parte, recordaron que la herramienta fue desarrollada a partir de un trabajo transdisciplinario iniciado en 2025, con la participación de equipos técnicos y profesionales de distintas áreas del Estado provincial. Su diseño se sustenta en protocolos, marcos normativos y criterios institucionales vinculados al abordaje de situaciones complejas en adolescencias.

“Asimismo, su validación previa a la implementación incluyó instancias de revisión por parte de especialistas, lo que garantiza un enfoque responsable y alineado con las políticas públicas vigentes”, aseguraron.

Por último, según remarcó el Gobierno, “ORI fue concebida para interactuar exclusivamente con adultos responsables de tareas de cuidado", una definición que “responde a la necesidad de fortalecer la toma de decisiones informadas por parte de quienes acompañan, evitando sustituir vínculos humanos o intervenciones profesionales”.

De esta manera, enfatizaron que “ORI no reemplaza los canales de atención existentes”, y que “en situaciones de urgencia o riesgo, la herramienta orienta de manera explícita hacia los servicios correspondientes, como la Línea 135, garantizando el acceso a atención profesional inmediata”.

De este modo, el rol de ORI se inscribiría en una lógica de complementariedad, aportando a la detección temprana y a la adecuada derivación dentro del sistema de cuidado.