El Gobierno de Entre Ríos anunció “medidas de alivio para el comercio” ante un contexto desafiante para el sector por la caída del consumo y suba de costos. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el anuncio desde Casa de Gobierno para contar los detalles, acompañado por Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos. Se indicó que será hasta fin de año y se evaluará luego una posible continuidad.

En primer lugar, se anunció el envío a la legislatura de un proyecto de ley para eximir del componente de Ingresos Brutos a todos los comerciantes que son monotributistas A, B y C. El mandatario precisó que “más de 20.000 comercios entrerrianos no van a tener que pagar más ese impuesto”. Se aclaró además que contempla la exención refiere al componente provincial del Régimen Simplificado. También contempla la exención de la cuota 12 para quienes hayan cumplido con la obligación y sean contribuyentes que tengan la actividad principal de comercio.

La segunda medida refiere a un subsidio de la energía para los pequeños comercios de la provincia, equivalente al consumo de una heladera exhibidora o el aire acondicionado utilizado por los locales. Frigerio destacó que esta medida forma parte del “esfuerzo enorme en estos meses de gestión para salir de ese lugar triste de la provincia de ser la más cara en términos de la boleta de luz; hoy estamos a mitad de la tabla y seguimos trabajando para bajar aún más en el ranking”.

Acompañaron el anuncio Jorge Tarchini, secretario de Energía de Entre Ríos, y Jesús Korell, Director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos -ATER-.

Medidas para pequeños comercios

Frigerio destacó que las medidas apuntan a los pequeños comerciantes que “sostienen una parte importante de la economía local“. “Más allá de las dificultades económicas que atraviesa la Argentina y las provincias en los últimos años, enfrentan cambios muy importantes en los hábitos de consumos, aparecen nuevas formas de comercialización y por supuesto la competencia es cada vez más intensa”, planteó.

En esa línea, argumentó: “Entendemos que el Estado tiene que tener un rol importante en este momento difícil por el que pasa el sector de comercios de nuestra provincia, sobre todo los pequeños comercios. Por ello, hemos decidido tomar algunas medidas para aliviarles esta situación”.

Frigerio valoró que la medida es para los que “todos los días se levantan temprano, levantan la persiana de sus comercios, pagan salarios y movilizan nuestra economía local”. “Entendemos que en este momento difícil tenemos que estar al lado de esos comerciantes entrerrianos, dando alivio fiscal, impositiva al que produce, al que trabaja y da empleo en Entre Ríos. Ese es nuestro norte y de ahí no nos vamos a mover”.

Costo fiscal

Por otro lado, Boleas precisó: “Aspiramos a su pronto tratamiento para que entre en vigencia lo antes posible y llegue de manera efectiva el alivio a ese universo de contribuyentes. Estimamos aproximadamente en más de 50.000 beneficiarios entre las distintas medidas que estamos tomando“.

Respecto del subsidio a la luz, dijo que será aplicable a partir del proceso de facturación de julio. Además, indicó que habrá alivio en el impuesto de Sellos “para la renovación o celebración de nuevos instrumentos para estas actividades de manera casi inmediata hasta que ATER prepare la reglamentación”.

Boleas informó que “el costo fiscal requiere de un esfuerzo de aproximadamente 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año“. “Significa un gran esfuerzo para la provincia que lo venimos llevando adelante con todas las medidas que aplicamos para el ordenamiento y la eficientización del gasto”, expresó.

Sin trámites

Desde el Gobierno se aclaró que los comerciantes no deberán hacer ningún trámite para obtener los beneficios. “Una vez sancionada la ley y se reglamente, va a ser automático para todos los contribuyentes inscriptos en la actividad de comercio. Va a ser automático. La Administradora tributaria enviará a ARCA el listado de contribuyentes, que abarca a más de 20.000. No van a tener que hacer ningún trámite“, indicó Korell.

Respecto de la energía, Tarchini dijo que “no hay que hacer ningún trámite”. “Es un cruce de información entre aquellos CUIT informados por ATER y que pertenecen dentro de la base de datos comercial de Enersa y de las cooperativas del appriovnca al CUIT referido y tienen tarifa 1 de pequeña demanda de tipo general”, indicó, y acotó: “Automáticamente, al momento de la facturación, se descuenta el cargo fijo que irá descontado directamente a la factura”.