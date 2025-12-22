la vigencia de la Ley Provincial Nº 11.138, prorrogada por Ley N° 11.177, mediante la cual se declaró la emergencia en materia de obra pública en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos.

Esta medida, que ya había sido extendida anteriormente, se considera "un acto de responsabilidad impostergable” para afrontar las circunstancias económicas y administrativas que aún persisten

Uno de los puntos centrales del proyecto es la regularización de las deudas con las empresas contratistas. Según el mensaje que acompaña la iniciativa, la deuda estimada por certificados de obra (emitidos y pendientes), intereses y trámites judiciales asciende aproximadamente a $4.382.218.619,74.

Dado que los recursos presupuestarios actuales son insuficientes para cancelar este monto sin afectar otras obras en curso, el Gobierno planea utilizar líneas de crédito ya instrumentadas por decreto para atender estas obligaciones de forma "ordenada y previsible"

La necesidad de mantener la emergencia se acentuó tras la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que derivó en la transferencia a la Provincia de la ejecución y administración de numerosas obras que originalmente contaban con financiamiento nacional.

Esta situación generó un "volumen extraordinario de trámites" y solicitudes de adecuación de precios que exceden los plazos ordinarios de la administración, haciendo inviable su conclusión sin la continuidad del régimen de emergencia”.

Fuente: APF Digital