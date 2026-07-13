El Poder Ejecutivo entrerriano, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse para continuar la negociación salarial de la administración pública.

El encuentro se desarrollará este martes a las 14 en la Secretaría de Trabajo tras el cuarto intermedio dispuesto en la última audiencia, donde las entidades gremiales solicitaron una revisión de los porcentajes ofrecidos.

El encuentro formal tiene como objetivo dar continuidad a la paritaria 2026, la cual había entrado en un periodo de cuarto intermedio técnico luego de que las conducciones de UPCN y ATE solicitaran un incremento en las pautas presentadas por las autoridades de la provincia.

La propuesta oficial que se encuentra bajo análisis contempla un aumento del tres por ciento en los haberes correspondientes a julio, otro tres por ciento de incremento para los salarios de septiembre, y el mantenimiento de la suma fija no remunerativa que había sido acordada previamente en la mesa paritaria del pasado mes de mayo. Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron la notificación formal del llamado a las partes para este martes en la sede laboral.