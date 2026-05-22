El proyecto de ley de Reforma Previsional de Entre Ríos es presentado este viernes al mediodía por el Poder Ejecutivo en el Senado de la Provincia, donde comenzará su trajinar legislativo y centrará la agenda política de la provincia durante las próximas semanas.

El texto era ingresado en Mesa de Entradas de la Cámara Alta cerca de las 12.30 del mediodía de este viernes. El proyecto de ley tomará estado parlamentario en la sesión prevista para el miércoles próximo.

Desde el recinto del Senado será girado a la o las comisiones que discutirán y revisarán el contenido del proyecto elaborado por el Ejecutivo. Existe una puja entre el oficialismo y la oposición por las comisiones que centren el debate.

Juntos por Entre Ríos buscará que se discuta entre Presupuesto, que JxER preside a través del radical diamantino Gustavo Vergara, y Legislación General, comandada por Nancy Miranda, peronista de Federal de buen trato con la Casa Gris. El peronismo, en cambio, quiere coordinar la discusión dentro de la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene de presidente a Juan Pablo Cosso de Villaguay.

El destino del texto será resuelto, se presume, en la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y autoridades de la Cámara, antes de la sesión del miércoles.

Una vez derivado a comisiones, el tratamiento y análisis propiamente dicho iniciará la semana siguiente, la primera de junio. Se espera un debate intenso, dada la trascendencia del proyecto. La resistencia de los gremios involucrados en el régimen previsional de la provincia se viene manifestando con marchas y concentraciones ante la Caja de Jubilaciones, e incluso con un proyecto de ley alternativo que impulsó la Multisectorial.

La ley 8732 que concentra la legislación previsional de Entre Ríos data del año 1993 y está cumpliendo 33 años.

Desde el gobierno provincial destacaron que la presentación del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones fue precedida por semanas de diálogo e intercambio con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional.

“La iniciativa garantiza los derechos adquiridos, mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, ratifica la movilidad vinculada a las paritarias estatales y establece una implementación gradual de los cambios previstos”, comunicó el Ejecutivo.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: “ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos”, insistieron.