El acto tuvo lugar este martes en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la presencia de decenas de intendentes que se adhirieron al compromiso que, además, implica el desarrollo de un portal que centralice y actualice la información, facilite el acceso a la información de datos y promueva prácticas de apertura de datos.



Los Municipios también publicarán en tal portal su nómina de funcionarios, sus escalas salariales y sus declaraciones juradas.



Tras el acto, Frigerio destacó que esta decisión apunta a “que la gente recupere la confianza en la política como herramienta de transformación social”.



“Esto que estamos haciendo no tiene que ver solamente con una iniciativa nuestra, sino que tiene que ver con lo que la gente está esperando de todos nosotros. Esto es algo colectivo”, aseveró.



“Todo lo que no podamos mostrarle a la gente, todo lo que no podamos transparentarle a la sociedad no lo tenemos que hacer más. Por eso también hemos decidido terminar con los gastos reservados. Si no podemos mostrar cuánto ganan los funcionarios es porque algo mal estamos haciendo, si no podemos mostrar cuál es la nómina de empleados de una provincia o de un municipio y la escala salarial es porque algo distinto tenemos que hacer”, manifestó.



“Este es el espíritu de lo que estamos lanzando hoy y es el espíritu de la ley de transparencia y ética pública: reconciliar a la gente con la política”.



“Con 57% de pobreza no podemos darnos el lujo de nada, debemos ser los más austeros de la historia de nuestra provincia y debemos abrir las puertas de la administración pública para que entre la luz”, sostuvo e instó también “a transparentar el funcionamiento de ambas cámaras de la Legislatura”.



“Esta es una gesta de toda la política entrerriana”, aseveró sobre el final el mandatario provincial.



Por su parte, los intendentes justicialistas remarcaron que “varios de nuestros municipios se encuentran trabajando hace tiempo en los ejes de gobierno abierto y datos abiertos, como así también en modernización del Estado y de la administración”.



También hicieron foco en la “reciprocidad” entre las gestiones locales y la provincia, y destacaron “la labor seria que vienen realizando los equipos de trabajo municipales”.



Tras el acto el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro, y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, brindaron más detalles del programa.



(Fuente: APFDigital)