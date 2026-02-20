El Gobierno Provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cerraron la paritaria con acuerdo de mayoría. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar.

De acuerdo a lo informado, los aumentos tienen vigencia a partir de febrero de 2026 y contemplan sumas fijas no remunerativas de que van de los $150 mil a los $320 mil. Los jubilados, por su lado, cobrarán $75 mil, también del mismo modo. También se dipuso un incremento del 50% en la Ayuda Escolar.

“Dado que UPCN tiene mayor representatividad, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando el acuerdo por mayoría sindical, garantizando que se llegue en tiempo y forma con la liquidación. La propuesta establece una recomposición salarial destinada a trabajadores activos y pasivos”, indicaron fuentes oficiales. Resaltaron que los incrementos equivalen al 15,8% del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales.