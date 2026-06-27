Equipos técnicos de Unicef y del Gobierno de Entre Ríos recorrieron, entre jueves y viernes, cuatro municipios de la provincia que integran la primera etapa del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), con el objetivo de evaluar y dar seguimiento a los planes de acción que se implementan a nivel local.

Las actividades incluyeron encuentros con las Unidades Ejecutoras municipales, espacios intersectoriales que reúnen áreas como educación, salud, niñez, discapacidad, ambiente y juventud, responsables de llevar adelante las políticas definidas en cada territorio.

Según se informó, desde su incorporación al programa, los municipios vienen desarrollando iniciativas adaptadas a sus realidades. En Villaguay y Concepción del Uruguay, las acciones están orientadas a la inclusión educativa de adolescentes que abandonaron la escuela, mediante estrategias territoriales que articulan con el sistema educativo para promover la revinculación.

En Concordia, en tanto, se trabaja en la promoción de entornos alimentarios saludables y en políticas vinculadas a la discapacidad. Por su parte, Gualeguaychú impulsa propuestas de participación adolescente, como el presupuesto participativo joven, además de iniciativas vinculadas a la prevención de la violencia.

Las jornadas se enmarcan en la cooperación entre la provincia y Unicef en materia de políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia. De acuerdo a fuentes oficiales, el trabajo conjunto busca fortalecer las capacidades de gestión de los municipios para planificar, implementar y monitorear acciones con enfoque de derechos, promoviendo una mayor articulación entre los distintos niveles del Estado.